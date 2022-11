El malagueño que fue a Houston por Garuba

"El cariño de los fans desde Málaga", así rezaba el mensaje compartido en la cuenta oficial de Twitter de los Houston Rockets. Al texto le acompaña un vídeo en el que se ve a un aficionado con una pancarta en la que explica que ha acudido desde Málaga para ver a Usman Garuba y pide, por favor, una foto con el ala-pívot español.

La historia tiene su final feliz, el joven y su acompañante consiguieron la ansiada foto con el jugador. Además, quedaba otra sorpresa, el chico se hizo la foto enseñando una bandera de España con el escudo del Real Betis en ella.

Fan love all the way from Málaga, Spain. ❤️ pic.twitter.com/DuNMtrIrRI