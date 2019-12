El malagueño que reina en el culturismo natural

Cuando se oye hablar de culturismo, más allá de un deporte, a uno se le vienen a la cabeza aspectos negativos como las drogas o el dopaje. Sin embargo, existe una modalidad de esta práctica alejada de todo lo que a sustancias se refiere. El culturismo natural se podría definir como un deporte basado en la dieta, el entrenamiento y sobre todo la disciplina, en el que está prohibido el dopaje y donde se hacen numerosos controles para evitarlo. La principal diferencia entre ambos es que, al no haber anabolizantes, los resultandos se consiguen de forma más lenta.

Lo más característico de este desconocido deporte es que uno de los mejores competidores a nivel mundial es malagueño. Se trata de Daniel Cánovas, un deportista que lleva más de 13 años entrenando y que en 2012 se presentó a su primera competición. Precisamente, en ese año se creó la primera federación de culturismo y fitness natural en España, bajo la presidencia de Chema Martínez. Esta tuvo varias competiciones, pero en 2016 se creó otra federación, algo más importante porque se afilió con la International Bodybuilding Asociation (INBA), la más notable de Estados Unidos.

Además de por su entrega, pasión y dedicación por este deporte, Daniel Canóvas destaca por tener un notable palmarés. El malagueño es tricampeón de España (2016, 2017 y 2018), campeón del mundo (2018), Mister Universo (2019) y Mister Olympia (2018 y 2019). Desde que comenzó no ha parado de ganar títulos, pero en estos dos últimos años ha conseguido llegar al techo de su carrera deportiva.

El culturismo natural es un deporte principalmente practicado y consumido por los norteamericanos, pero en el que reina un malagueño. Daniel relata que en el último Mister Olympia en el que participó y ganó (2019) solo hubo dos representantes españoles, él y otro chico de Barcelona. Sin embargo, afirma que no hay recelo de los cientos de competidores de Estados Unidos y demás participantes de en torno a 60 países porque un español se llevase el título: "Allí la gente admira el trabajo bien hecho, les da igual el país".

A pesar de ser uno de los mejores del mundo en su disciplina, en el día a día, Daniel Cánovas es un malagueño más por la calle. Trabaja en Trafico y comenta que en España es prácticamente imposible ganarse la vida con el culturismo natural, pero afirma que saca algo de dinero llevándole la nutrición y el entrenamiento a otros deportistas. Además de la publicidad que consigue cada vez que gana algún campeonato en el extranjero.

Al fin y al cabo, Daniel es un chico normal que huye de la fama. Entrena en el gimnasio Forus del barrio de La Trinidad bajo las órdenes de Rubén Cruces Fernández y se define como un deportista constante: "Entreno todos los días, aunque uno o dos descanso de musculación y solo hago cardio. Me exijo tanto porque me gusta, se ha convertido en mi estilo de vida". Afirma que este deporte no se desarrolla más en nuestro país por la mala imagen que tiene el culturismo más popular, al que todo el mundo asocia con el dopaje y las drogas. Pero también admite que en Málaga lo practica mucha gente, cada vez más, y algunos se atreven incluso a competir a nivel nacional.

La de Daniel es una historia que hace reflexionar. Más allá del fútbol y el baloncesto existen deportes, desconocidos para muchos, en los que los malagueños son muy buenos. Sin ir más lejos, tenemos en La Trinidad a uno de los mejores culturistas naturales del planeta y no lo sabemos.