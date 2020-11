Marta Campos deja el Rincón Fertilidad Málaga Norte

Un contratiempo para el Rincón Fertilidad Málaga Norte, que vio la semana pasada como una jugadora muy importante en su equipo como es la central Marta Campos debía dejar el equipo por motivos laborales debido a una oferta de trabajo lejos de la provincia de Málaga. La malagueña, tras temporada y media en el equipo, deja así el club donde, además de jugadora, era entrenadora de un equipo de base. "Desde el Club Málaga Norte queremos expresar nuestros mejores deseos para que Marta Campos tenga la máxima de las suertes en su vida laboral y para que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas para una persona como ella", escribía el club costasoleño en su comunicado.

La jugadora quiso despedirse en una amplia carta que reproducimos a continuación:

"Hola a todos. No ha sido nada fácil escribir estas líneas. Hubiese preferido poder despedirme con más tranquilidad y en persona, pero la premura me obligó a marcharme con prontitud.

En primer lugar, quiero comunicar que he tenido que abandonar el club Rincón Fertilidad Málaga Norte debido a una gran oportunidad laboral que se me ha presentado y, debido a la situación que estamos viviendo con esta pandemia, hace que tenga que ayudar como sanitaria en estos momentos tan complicados para todos, ya que en Málaga no tenía esta oportunidad laboral. Ha sido todo muy repentino, pero no me quiero ir sin agradecer a todas las personas que de una forma u otra han estado a mi lado estos años y me han ayudado a crecer tanto como jugadora, como persona.

Agradecer al club Málaga Norte por este año y medio que me ha dado la oportunidad de disfrutar y aprender, tanto de jugadora como de entrenadora, y por las facilidades que me han dado para poder aceptar esta gran oportunidad laboral. Posteriormente, agradecer a todas mis compañeras de la temporada anterior y de la actual por todo el apoyo, los buenos y malos momentos, y por ser más que compañeras, una familia. Agradecer también a Laura Plaza y al cuerpo técnico del División de Honor plata por haberme enseñado, apoyado y haberme hecho disfrutar al máximo. A mi equipo de infantiles de la temporada anterior y mis cadetes de este año, por enseñarme más a mí que yo a ellas y hacerme disfrutar otra vez de la maravillosa etapa de balonmano base.

También agradecer a Suso Gallardo, al eterno Diego, al cuerpo técnico y a todas las compañeras del división de honor por todos estos años anteriores en los que se me ha dado la oportunidad de entrenar y aprender de las mejores. Y por último, a todas las personas que conforman este gran club, gracias por el trabajo que hacéis diariamente por ser un poquito mejores cada día. Os deseo lo mejor. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto.

Gracias por todo.

Marta Campos"