Marta López y la última jugada: "No tenemos cámaras para verlo y ese es el problema"

Marta López fue uno de los pilares de España para intentar la machada en Kumamoto, con siete goles en una segunda mitad espléndida. Le quedó un sabor agridulce el combinado nacional después del cruel final. “Nos hemos quedado un poco chafadas. Hubo un momento en que el partido se nos puso muy complicado, pero luchamos hasta el último segundo y esa última acción quizá nos ha condicionado un poco y nos ha quitado ese sueño. Al final somos subcampeonas del mundo, tenemos que pensar en eso, estamos en el Preolímpico”, explicaba la malagueña en Radio Marca: “Aunque ahora cueste más digerirlo, mañana nos levantaremos de otra manera y nos daremos cuenta realmente de lo que hemos hecho”.

La extremo daba su opinión sobre la jugada decisiva. “Una decisión así en un momento tan importante es muy complicada. Habrá quien diga una cosa u otra, no tenemos cámaras para verlo aquí en el Mundial, para parar el partido y tomar una decisión totalmente correcta y eso ha sido realmente el problema. Poder tener una cámara que pueda ayudarnos o que pueda decir lo que ha pasado en esa acción. Que se pare el partido. Sin embargo lo dejamos a decisión de los árbitros que a veces se equivocan y otras no y nos quedamos con la duda o veremos a ver. No hay nada que hacer, ya está”, aseguraba la jugadora del Ramnicu Valcea.

López explicaba el sentir de Ainhoa Hernández: “Evidentemente está enfadadada, como estamos todas. También un poco desilusionadas. Es una final de un Mundial, estamos aquí por primera vez, nos hemos dejado la vida y el alma por volver al partido y llegar a los últimos 30 segundos con empate y al final que el equipo ganador no haya sido el protagonista y hayan sido los árbitros, pues da coraje. Ainhoa sabe lo que ha hecho, cree que ha estado totalmente de la regla, que lo ha hecho de manera correcta, y está indignada. No hay nada que hacer, en el momento en el que pita no sirve siquiera pensarlo. Aunque pensamos que tenemos razón no hay vuelta atrás”, cerraba.