Ocho medallas para los arqueros malagueños en el Campeonato de España de sala en Jaén

El Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto en Sala se ha desarrollado en Jaén desde el día 8 al día 11 de febrero. En él han participado 600 deportistas, de los que 91 eran de clubes andaluces. Por Málaga han participado dos clubes: el CD Arco Club Malaka, con 13 arqueros en categorías sub 21, sub 18 y sub 15, más tres deportistas en la categoría absoluta y del CD Polideportivo Mijas han asistido dos arqueros también en categoría absoluta.

Los jóvenes arqueros del Club Malaka han realizado un extraordinario papel en la competición individual. En Arco Compuesto Sub 18 las tres representantes pasaron el corte de las eliminatorias, destacando María Urbano, que disputó la final quedando medalla de plata. En Arco Recurvo olímpico, nueve de ellos han pasado el corte para competir en las eliminatorias. En sub 18, Alejandro Bravo y Eduardo Lanzas cayeron en cuartos en unas complicadas eliminatorias contra arqueros de gran nivel. En Arco Recurvo Sub 15, Marcos Ruiz llegó hasta octavos cayendo en una igualada eliminatoria. De las chicas, Alicia Marín también llegó hasta octavos. En la competición absoluta la arquera del Malaka Miriam Arenas llegó hasta cuartos de final de Arco Compuesto Femenino y el malagueño Eduardo Lanzas cayó en dieciseisavos de final en recurvo después de una emocionantísima eliminatoria que se decidió en la flecha de desempate. Hay que destacar su gran actuación compitiendo en la máxima categoría, ya que Miriam es sub 21 y Eduardo sub 18.

En la competición por Equipos Autonómicos, seis deportistas del Malaka compitieron representando a Andalucía al obtener una de las tres mejores puntuaciones en el clasificatorio. Representando al equipo andaluz, los arqueros del club Malaka han conseguido ocho medallas. Lo que supone un gran mérito ya que la comunidad es una de las tres más potentes a nivel nacional. En este Campeonato de España Andalucía ha quedado en el 2º puesto en el medallero con un total de 16 medallas.

MEDALLERO INDIVIDUAL

Compuesto sub 18 mujer PLATA - URBANO LISBONA, Maria

MEDALLERO EQUIPOS AUTONÓMICOS

Equipo Recurvo sub 18 mixto PLATA - LANZAS GARCÍA y Eduardo Equipo Recurvo sub 15 mixto BRONCE - RUIZ MARTÍN, Marcos

Equipo Compuesto sub 18 mixto PLATA - URBANO LISBONA, Maria

Equipo Compuesto Absoluto mixto 4º – ARENAS, Miriam

Equipo Recurvo Absoluto masculino BRONCE- LANZAS GARCÍA, Eduardo

Equipo Recurvo sub 21 mujer PLATA - RAMÍREZ MANCEBO, Carla Noemí

Equipo Recurvo Sub 18 Hombre BRONCE - LANZAS GARCÍA, Eduardo BRONCE - BRAVO CRUZ, Alejandro

Equipo Recurvo Sub 15 Hombre 4º PUESTO - RUIZ MARTÍN, Marcos

Equipo Recurvo Absoluto BRONCE - LANZAS GARCÍA, Eduardo

Participación

Este año la RFETA elevó la puntuación mínima dificultando la participación en el Campeonato, aumentando el nivel de los arqueros y arqueras participantes. A pesar de esta mayor exigencia, ha sido la temporada que más deportistas del Club Malaka han podido inscribirse y han obtenido mejores resultados al lograr cuatro medallas de plata, cuatro de bronce y dos cuartos puestos, lo que sitúa al arco malagueño entre los mejores de España. Algo digno de destacar ya que los arqueros malagueños no cuentan con la infraestructura deportiva que poseen otros deportistas de otras provincias que sí cuentan con centros de tecnificación con todos los servicios necesarios como son preparadores físicos, psicólogos deportivos o fisioterapeutas. Los arqueros malagueños han trabajado mucho para conseguir llegar con buen nivel a este campeonato. Hay mucho esfuerzo y trabajo de los deportistas y sus técnicos detrás de las medallas. Además de los esfuerzos económicos que deben hacer sus familias, ya que no cuentan con ningún tipo de ayuda de ninguna institución. De contar con el apoyo necesario, estos deportistas aumentarían significativamente sus resultados deportivos.