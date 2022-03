Merche Castellanos, otra pieza clave que continúa en el Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga continúa su firme y decidida apuesta por el núcleo duro de la plantilla que le dio varios títulos la temporada pasada y que en la presente está haciendo un papel notable. Así, el equipo malagueño se asegura la continuidad de otra pieza clave para Suso Gallardo. Ha llegado a un acuerdo para extender su contrato hasta 2023 con Merche Castellanos, un pilar en las panteras y en las Guerreras. La internacional española cumplirá su tercera campaña en Málaga, donde está mostrando su mejor versión. "Estoy muy contenta, el proyecto es ambicioso y se ha visto en estos dos años que llevo aquí. El equipo va a más, el club quiere más. Es importante, es lo que busco y me quedo porque estoy segura que el año que viene se va a hacer un proyecto bueno", asegura.

La jugadora tiene claras las razones por las que seguirá en el Costa del Sol Málaga otro año. "El proyecto me gusta, es un club que va a más, ambicioso. El equipo se ve que está rindiendo, quiere más y eso es lo que quiero. Un equipo ambicioso y que luche por estar arriba", insiste la manchega, que también está siendo importante con España, donde tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos y en el reciente Mundial: "Para mí ahora es importante un equipo que me exija, estoy en buen momento, me encuentro muy cómoda. Ahora estar aquí me exige estar mejor y crecer día a día".

Merche Castellanos se encuentra plena con lo que está disfrutando a nivel deportivo en el conjunto malagueño. "Me motiva que el equipo quiera aspirar a todo. Que quiera estar arriba en liga, arriba en Copa, en Europa… que quiera optar a títulos me interesa. No puedo ponerme un objetivo de que vamos a ganar cierto título, pero sí que es cierto que mi objetivo es pelearlos y se va a poder hacer", reflexiona la portera, que amplía: "El club está creciendo cada día, se está preocupando por crecer cada año. Va a mejor. La presidenta se preocupa por nosotras, porque estemos cómodas, porque el club vaya a más. Todo se está notando en el día a día, en las competiciones, en todo".

Las panteras están completando una buena temporada, estando en marzo donde querían estar, con todos los objetivos abiertos. "El equipo ha ido a más, se ha notado en estas dos temporadas que llevo aquí. Se refleja que somos ambiciosos. Estamos entre los cuatro/cinco primeros en liga, se está luchando por la competición europea, en la Copa de la Reina se lucha por estar en la fase final y también por intentar conseguir el título… Eso demuestra lo que se está haciendo", termina Merche Castellanos. La portera es la quinta renovación después de las de Sole López, Silvia Arderius, Espe López e Isa Medeiros. Otra pieza clave que continúa en las malagueñas en un proyecto que invita a la ilusión con estos mimbres.