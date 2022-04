El impacto numérico del CAB Estepona en la Liga Challenge

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol firmó una meritoria sexta posición en la liga regular, con un balance de 18 victorias y 12 derrotas, en la primera temporada de esta nueva Liga Femenina Challenge que, sin tiempo para descansar, afronta unos cuartos de final que darán a conocer los equipos que pugnen por la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional en Alcantarilla (Murcia) los días 30 de abril y 1 de mayo. Antes de esa cita, el equipo costasoleño tendrá de superar la eliminatoria de ida (domingo 17, a las 13:15 en casa) y vuelta (sábado 24, a las 19:00 horas) ante Vantage Towers Alcobendas, un equipo al que logró doblegar en sus dos partidos de esta campaña.

Quedan partidos en juego y el objetivo del ascenso sigue siendo una realidad posible, pero la finalización de la liga regular es un buen momento para echar la vista atrás y hacer un pequeño balance sobre el impacto que ha tenido el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en la Liga Femenina Challenge. En una temporada un poco convulsa, con mucho cambio en la plantilla, se llegó a las últimas jornadas con opciones reales de finalizar como cabeza de serie, aunque dos derrotas consecutivas eliminaron esa hipótesis de la ecuación. Lo que sí se logró fue finalizar como el segundo equipo más anotador -tanto en términos medios globales y como por 40 minutos, ya que hay equipos sin estadísticas en una jornada y el hecho de jugar prórrogas también puede aumentar las cifras absolutas- con 70,9 puntos cada 40 minutos, solo superadas por Recoletas Zamora, que firmó 72,2 tantos.

Ese juego alegre y vistoso, con la defensa como trampolín, no solo enganchó al público del Pineda, que con el paso de las jornadas cada vez ha sido más numeroso, sino que permitió, junto a la buena circulación de balón, que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol finalizara la liga regular con el segundo mejor porcentaje en lanzamientos triples (33%), solo superado por el cuadro zamorano, que firmó un 33,6%. Además de ser el único conjunto capaz de acabar por encima del 50% en tiros de dos, concretamente con un 50,4%, lo que le hace el más fiable de la categoría.

Una de las claves del equipo entrenado por Antonio Pernas a lo largo de la temporada para ver el mejor baloncesto ha sido el compartir el balón algo que, según demuestran las cifras, se hace de manera eficiente: el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol es el segundo equipo más asistente, con 15,5 por partido, solo por detrás del líder, Barça CBS (16,1), que logró su ascenso a Liga Femenina Endesa vía liga regular.

Todo ello se conjuga en que el cuadro esteponero es el segundo más valorado de la LF Challenge, de nuevo tras el equipo entrenado por Jacinto Carbajal, con 77,7 créditos por encuentro, solo 3,6 menos que las castellanoleonesas. Una campaña en la que, sin duda, al menos en liga regular, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol ha sido protagonista y uno de los animadores en la primera temporada de existencia de la competición.

Nadie hace sombra a MVPocek

Ana Pocek (Niksic, Montenegro, 1993) fue uno de los fichajes más sonados del mercado estival en LF Challenge, llegando al CAB Estepona para liderar el proyecto; y la interior no decepcionó: 20 dobles-dobles en las 30 jornadas de liga regular, máxima anotadora (17,8 puntos), reboteadora (12,1 rechaces) y única jugadora con promedios de dobles dígitos en dos apartados estadísticos son una buena carta de presentación para una jugadora que ha logrado seis galardones de MVP de la jornada en las últimas 14. Sin embargo, el impacto en el juego no se queda ahí. La número 33 de este CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol es también la séptima máxima asistente, con 3,17 por partido, y la sexta jugadora que más balones recupera (2,23), siendo la mejor de las interiores en estos dos aspectos del juego; además de recibir 5,7 faltas por choque, algo que solo supera en la categoría otra jugadora que sabe lo que es vestir de la camiseta del club esteponero: Conchi Satorre, con solo dos faltas recibidas más que la montenegrina. Todo ello, en los 31’23” que promedia sobre el parqué, se combina para una valoración de 22,83 créditos que, por supuesto, la coronan como la mejor de la liga.

La fiabilidad lleva sello de la Comunidad Valenciana

No solo Pocek ha destacado entre las mejores de la Liga Femenina Challenge esta temporada regular, son varias las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol que han logrado un lugar destacado en la primera temporada de esta categoría. A pesar de no poder disputar la mitad de los partidos, por la lesión que sufrió en Zizur Mayor justo antes de navidades, Eva Cases Rey estaba logrando hacer una campaña muy destacada, con 10,6 puntos por partido que la convertían en la segunda máxima anotadora del equipo. Eso sí, no solo era la cantidad, sino el acierto: la escolta valenciana firmó 52 de 86 en tiros de dos (60,47%), algo que solo la leyenda Érika de Souza (CB Jairis) ha podido mejorar, con un 61,54%. Junto a ella, Noelia Masià también ha firmado una gran temporada, alternando las posiciones de alero y ala-pívot, siendo la castellonense la octava jugadora con mejor porcentaje en tiro de dos con un 55,65%.

Un trío de francotiradoras

Acabar como el mejor equipo en porcentaje en tiro de tres no es casualidad. Tener en la plantilla a tres excelentes tiradoras, aunque con diferente volumen de lanzamientos, lo hacía casi inevitable. El nombre propio cuando se habla de tiros desde más allá del arco no puede ser otro que el de Carla Viegas. La exterior de San Pedro de Alcántara, que alcanzó los 50 partidos en Competiciones FEB ante CB Alcobendas (a los 16 años y tres meses), ha logrado en esta liga regular anotar 58 de los 115 triples que ha lanzado (50,43%), un porcentaje inalcanzable para el resto de jugadoras de la Liga Femenina Challenge y que en LF Endesa tampoco logra nadie (Bec Allen, de Valencia Basket, es la mejor con un 49,52% de acierto). Una ‘shooter’ en toda regla que sigue creciendo en el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y a la que le quedan muchos años viendo el aro como una piscina.

Algo muy complicado de ver es lo que ha logrado el conjunto entrenado por Antonio Pernas que, además, consiguió que otras dos de sus jugadoras acabaran la liga regular entre las cinco mejores tiradoras de la LF Challenge: la madrileña Carol Arfinengo, que llegara con la temporada comenzada procedente de Embutidos Pajariel Bembibre, selló 13 aciertos en 30 lanzamientos (43,33%) y Masià, demostrando que no solo es fiable cuando de tiros de dos se trata, logró un notable 25/59 (42,4%), lo que la convierten en la tercera y mejor quinta tiradora de la liga respectivamente. Tan solo Marta Gómez (44,3%) y Rachel Howard (43,01%) se colaron en el Top5 sin ser jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol.

Ranking en mano, los tiros libres parecen el ‘debe’ del equipo esta temporada, con solo Pocek por encima del 70% (92/131), aunque hay que tener en cuenta que son necesarios al menos 60 lanzamientos para que la FEB incluya a una jugadora en esta clasificación. Así, destacan los porcentajes de Laura Stockton (80,6%), Jone Azkue (78,9%) o Gema García (75%), pero el hecho de que las dos primeras solo disputaran 13 y 17 partidos, respectivamente, hace que no tuvieran el mínimo de tiros para computar de forma oficial.