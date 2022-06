Los número uno despiertan del sueño a Álex Ruiz y Momo González

Espectacular paso de Álex Ruiz y Momo González por el Cervezas Victoria Marbella Máster. Un pádel de mucho nivel que valió para ser subcampeones. Fueron los número uno los que despertaron a la pareja malagueña, que quería coronarse en casa. Un balance sobresaliente para el alhaurino y el antequerano, que han mostrado que tienen mimbres para estar en el top 8 y para poder luchar contra los mejores de manera continúa. En la Costa del Sol pusieron una buena pica. Sólo Juan Lebrón y Ale Galán (6-2, 6-4) les pasaron por encima para afianzar su posición de privilegio en la cima.

Desde el inicio iban a pasar dificultades los jugadores locales, que eran espoleados en la sartén del Marbella Arena, que vibraba. Álex Ruiz sacaba su saque en el punto de oro, algo que no podía hacer Momo González. El antequerano veía como Galán y Lebrón hacían el primer break y despegaban. Los número uno hacían daño con la pegada (9/11 en la primera manga) y ponían un ritmo altísimo. Se intentaban agarrar y que pasara el chaparrón, pero en el séptimo el gaditano y el madrileño pegaban otro golpe. Luego lo cerraban con el 6-2 y ponían la primera piedra en 30 minutos.

No cambiaría mucho el panorama en el segundo set, con Galán y Lebrón a un nivel superlativo. Rompían a Momo González en el primer saque y desde ahí tomaban ventaja. Con su saque estaban infalibles, no llegarían a perder uno en todo el partido. En el séptimo volvía a haber un momento clave, con la pareja malagueña levantando dos bolas de break para poner el 4-3. Álex Ruiz levantaba al público. Ahora era Momo el que emergía para mandar al limbo el primer punto de partido en contra. Aunque los primeros del ránking cerraban con contundencia y sumaban un nuevo título en Marbella.

Excepcional semana para los malagueños. "¡Gracias Marbella por tanto. Hoy los número uno jugaron a un nivel altísimo y no nos dieron opciones. ¡Enhorabuena! ¡Gracias a todo el público que se acercó y al equipo que me apoyó en todo momento! Nada que reprochar, muy contentos de jugar una final y a trabajar para volver a repetirlo", publicaba Momo González. También había emoción en las palabras de Álex Ruiz: "¡Subcampeones de este precioso #wptmarbellamaster! Los número uno no nos dieron tregua e hicieron un grandísimo partido. ¡Enhorabuena por vuestro torneo! Gracias Málaga. He vivido una semana soñada y estoy muy emocionado de cómo os habéis volcado con nosotros. Os llevaré siempre en el corazón. Estoy muy orgulloso de vosotros equipo. Por vuestra entrega, lucha y coraje. Gracias por tiraros de cabeza junto a mí".