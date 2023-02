La piscina de 50 metros de Inacua por fin está operativa

Regresa la normalidad a Inacua con la reapertura de la piscina de 50 metros, una espera que ha sido eterna después de once meses de pesadillas, tensiones e incertidumbre entre clubes y deportistas de la provincia. Un 30 de marzo de 2022 echó el cierre al ceder una parte de la cubierta, que no garantizaba la seguridad en los asistentes, y a partir de ahí un calvario. Se reparó el techo después de un semestre, pero aparecieron fugas en el vaso a la hora de llenarla. En noviembre se produjo una gran manifestación por los ocho meses que ya llevaba clausurada la instalación, un problema a gran escala por los usuarios que dependen de esas piscinas, ya sea a nivel profesional o los propios socios de Inacua. Por fin otorgó respuesta el Ayuntamiento, y planificó que para febrero ya iban a estar operativas tanto la de 25 como la de 50 metros; la primera está funcionando desde finales de enero. "Supuestamente no debe haber ningún problema para recuperar la normalidad. Se ha hecho una reparación inicial a la de 50 metros para poder funcionar con ella, no está totalmente reparada porque parece ser que hay que cambiar el liner total de la piscina, pero se ha hecho el cambio del fondo, que es donde más perdía y según dice Urbanismo en un futuro próximo se va a terminar la reparación completa; ya está todo comprobado, bien hecho y se puede funcionar tal y como estaba antes", explicaba a este periódico Guido Iglesias, director de Inacua Málaga.

"Para nuestro grupo es fundamental esta reapertura. Tenemos un grupo de tecnificación de la federación andaluza y otro de alto rendimiento de la federación española, el primero de categoría junior, con proyección de internacionalidades; y el segundo de fondistas. Hasta hace dos semanas hemos estado dando vueltas por las piscinas de la provincia, Torremolinos y Carranque sobre todo, pero en condiciones precarias: poco espacio, horario que nos obligaba a hacer menos trabajo del previsto; y hace unas semanas abrieron la de 25, que esa nos mejoraba en cuanto a estabilidad, pero no deja de ser un entrenamiento de 25, que no es lo suyo para un grupo de alto rendimiento, es como entrenar un 18% menos", decía Xavi Casademont, técnico del Centro de Alto Rendimiento. Se acabaron las esperas. "A partir de este lunes podremos entrenar, acabamos de aterrizar de Ginebra de una competición, y es lo que tengo entendido, nos han dicho que está todo bien, que no hay ningún tipo de problema de fugas, con lo cual entiendo que no va a haber más cambios", proseguía.

Otra novedad es el pleno funcionamiento de la piscina exterior, ya con ese sistema para calentar el agua, a cargo de Solsport, empresa externa, propietaria de la misma. Funcionando desde principios de febrero, ya con varios clubes extranjeros incluso ejercitándose. Además, en el mes de marzo vendrá una concentración de la Selección Española de natación y la idea es que puedan entrenar en todas las piscinas, incluida por supuesto la de 50 metros, a partir de este lunes abierta para el uso y disfrute de los nadadores.