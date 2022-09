La preparación física en el deporte base, la gran olvidada

Es bastante habitual que cuando se cumplen 15, 16 o se llega a los 18 años se decida ir al gimnasio con el objetivo de empezar a ganar "músculos", pero realmente ¿se tienen conocimientos a esa edad para conseguir mejorar la masa muscular? "El problema es que ellos van y hacen cuatro cosas que ven en los influencers y con eso se creen que lo están haciendo bien y es justo lo contrario, posiblemente se están perjudicando", explica Álex Díaz, licenciado en Actividad Física.

Este entrenador de fútbol sala, apasionado del deporte, decidió hace cuatro años ser el preparador físico de posibles "jóvenes promesas" y personas que quisieran mejorar su condición física de forma correcta, porque para este joven de Alhaurín de la Torre el gimnasio no es ningún enemigo: "El gimnasio no es ningún inconveniente, el problema es el desconocimiento de hacer las cosas. El gimnasio está ideal, pero usándolo bien".

Este preparador físico cuenta en la actualidad con más de "una veintena de jugadores de diferentes categorías", entre las que se encuentran la "Serie A, Primera División, Segunda División y Segunda B", aunque también prepara a "un grupo de chavales de 18 a 20 años de categorías inferiores". Aunque Álex no se esconde y admite que está especializado en el "fútbol sala", deporte donde es entrenador nivel tres y se dedica de forma profesional, ahora se encuentra como primer entrenador y preparador físico en la Segunda División de Italia, pero en Málaga fue conocido por ascender al Atlético Torcal a la Primera División de fútbol sala femenino o por estar en el banquillo del Victoria Kent también.

Su especialidad es el "rendimiento deportivo y me dedico a deportes colectivos", donde reconoce algo desolado que su labor no se reconoce: "El preparador físico es muy importante y creo que no se le concede la importancia que realmente tiene". Y manda un mensaje claro a todos los clubes de la base: "Tenemos muy poca visión de cara a tener preparadores físicos en la base. De hecho en el fútbol sala base no hay. Posiblemente es un tema monetario, pero si se le pide un poco más en la cuota se le puede sacar un partido muy importante porque al final es el bien del niño en el futuro. No solo si va a seguir haciendo actividad física, sino porque va a estar más coordinado entre otras cosas".

Aunque no solo es en el fútbol sala, cualquier deporte en sus categorías inferiores carece de esta figura. Lo importante quizás a veces es ganar y se olvidan de la importancia de realizar deporte de forma correcta. Sin embargo, Álex aclara que cuando se va llegando a la élite sí es indispensable no contar con esta: "Tendríamos que tener algo más de educación deportiva a nivel social y valorar. La figura del preparador física está olvidada hasta que llegas un poco más a la élite, donde cobra importancia y todo el mundo habla de su importancia, pero luego llegas a los clubes y el preparador físico es el que realiza el calentamiento y coge quizás una parte del calentamiento, poco más. Tendría que tener a nivel de base y técnica un poco más de importancia para darle a esos niños un poco de técnica y que en el futuro puedan seguir practicando ese deporte".

De momento, este preparador físico de Alhaurín de la Torre cambió los parques del municipio malagueño, donde era habitual verlo con su grupo de chavales poniéndolos en forma, por la pantalla porque desde que se encuentra en Italia realiza las sesiones de forma online y se muestra bastante contento con el resultado: "Después del Covid las realizo por WhatsApp, mucho más cercano, se envía una planificación, una hoja donde debe rellenar unos datos a través de una plataforma y ahí se ve el nivel de cansancio y carga de ese día, con eso se controla la carga de entrenamiento y me comentan las sensaciones, es bastante importante las sensaciones subjetivas y objetivas".

Álex aprovecha también para reconocer las cosas que se hacen bien, no todo es blanc o negro en esta área: "A nivel coordinativo y posiblemente a nivel de educación deportiva, por ejemplo, a nivel de fuerza, la técnica del ejercicio no se enseña. El fútbol sobre todo está trabajando muy bien a nivel de España pero son los que menos por desgracia. Creo que ejercicios como la sentadilla y el peso muerto son básicos y se debería de conocer la técnica y los niños cuando llegan con 17 años a entrenar con un equipo más fuerte no tienen conocimientos".

Aunque sea online Álex Díaz seguirá luchando por preparar de la mejor forma posible a los deportistas malagueños desde la base hasta su posible llegada a la élite y si esta no es posible que al menos desarrollen su coordinación lo mejor posible de cara a su futuro. Varios equipos malagueños cuentan con sus servicios en cada parada que realiza en su ciudad natal, es el caso del filial del UMA Antequera el colegio Los Olivos. Mientras que a la distancia seguirá manteniendo en forma a la internacional Eva González del Atlético Torcal, a Víctor Anaya del Inter Movistar, a Miguel Gutiérrez del Alhaurín de la Torre CF o Juanqui el exguardameta de UMA Antequera; entre otros.