El BeSoccer CD UMA Antequera volvió ayer al trabajo después de las vacaciones navideñas y lo hizo con una cara nueva en su plantel. Raúl Vidal Canto completó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y a las órdenes del cuerpo técnico que lidera Moli. Además, el 2 de enero de 2020 fue un día muy completo para el cierre murciano, ya que no solo se incorporó al trabajo con su nuevo equipo, firmó su contrato junto al presidente, Pedro Montiel, y pasó la revisión médica en la consulta de la doctora, Concepción Ruiz, en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga. El ex de Jimbee Cartagena FS va a dar un salto de calidad a un grupo de jugadores que están haciendo una estupenda labor esta campaña en la categoría de plata y aún tienen por delante una apasionante segunda vuelta para continuar acercándose a la meta de pelear por regresar a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Raúl Canto es el nombre deportivo del nuevo dorsal 22 del cuadro verde. Un jugador que ha sido internacional con la selección española sub-18 y con un amplio recorrido por la Liga Nacional de Fútbol Sala a pesar de sus 25 años. Con las siguientes palabras valora su primera toma de contacto con la disciplina universitaria “Encantado. Han sido muy buenas las sensaciones. Hemos trabajado un poco de físico y luego en pista me he llevado una grata sorpresa, porque a la vista están los resultados, pero me apetecía mucho ver cómo jugaban y ha sido una maravilla”. Asimismo explica cómo afronta este nuevo desafío profesional. “Con mucha ilusión y ganas. Creo que el grupo aquí es fortísimo, es como una familia. Vuelvo a repetir que a la vista está los frutos que está dando eso y vengo a aportar, sumar y dar mi granito de arena para ayudar al objetivo que tienen que es muy elogiable”.

El mes de enero viene cargado de partidos de nivel. En Liga dos primeros duelos ante adversarios que están en puestos de play-off como Talavera, en el Argüelles, y Manzanares, a domicilio, y también entre ambos encuentros la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey en Amate frente al Real Betis FS. Varias citas importantes para que la afición conozca el juego del refuerzo adquirido en este mercado invernal. “Prefiero que se me vea jugar, pero lo único que puedo prometer es sacrificio y esfuerzo. Va muy en la línea de este equipo, así que espero ayudar a Moli y a los compañeros para conseguir el objetivo”. El cierre murciano, por otro lado, analiza la situación actual en Segunda División. “La competitividad es muy grande en Segunda División. Hay muchos buenos equipos y muy buenos jugadores. Casi todos han pasado por Primera, se me vienen varios nombres a la cabeza. La Liga está muy competida y vamos a luchar por seguir en el puesto en el que estamos hasta final de temporada”.