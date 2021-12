Presentado el partido solidario ante Grupo Alega Cantabria a favor de Cruz Roja

Una entrada por un juguete. Esa es la iniciativa solidaria que el CB Marbella presenta este próximo sábado 18 de diciembre para todos los aficionados al baloncesto de la ciudad. El rival no puede ser mejor, el Grupo Alega Cantabria, uno de los máximos favoritos al ascenso de categoría. Y el trasfondo de la campaña, ser solidarios en estas fechas con los más necesitados. La unión para estas fechas navideñas entre el club azulón y Cruz Roja buscará llenar las gradas del Pabellón Carlos Cabezas el sábado a las 18:00 horas, pero también quiere llevar todas las sonrisas posibles a cada rincón de nuestra ciudad.

La presentación se ha llevado a cabo en el Hotel San Cristóbal y contó con la presencia de Álvaro del Río, director de operaciones del CB Marbella, y de Ricardo Alonso, representante de Cruz Roja Marbella, así como de Rafa Piña, entrenador del equipo, que quiso estar presente en el acto para resaltar aún más la importancia de evento.

Arrancó la comparecencia ante los medios de comunicación Álvaro del Río, presentando una temporada más “una iniciativa que se extiende ya en el CB Marbella desde hace seis temporadas. En los dos últimos años se han recogido alimentos no perecederos para distintas asociaciones, pero para esta Navidad hemos querido apoyar a una organización y a una institución con una gran importancia a nivel mundial como es Cruz Roja. Estamos muy orgullosos de poder vincularnos con este proyecto en unas fechas donde mucha gente nos necesita”. Así, el jefe de operaciones del CB Marbella resaltó que “no se pondrán entradas a la venta, sino que entregando un juguete nuevo, no bélico y no sexista a las puertas del pabellón se podrá entrar al partido”.

Por su parte, Ricardo Alonso, de Cruz Roja, destacó que “para nosotros recibir esta ayuda es muy importante, porque nos posibilita seguir recaudando juguetes para los más necesitados. Empezaremos nuestro reparto el día 16 de este mes porque ya hemos empezado a recepcionarlos en las tres sedes que tenemos en Marbella y San Pedro, pero estaremos hasta el 22 recibiendo todo lo que se nos entregue”. Así, quiso resaltar también “el deseo de que esta campaña junto al CB Marbella sea duradera en el tiempo y podamos colaborar muchos años”.

Para finalizar la intervención, Rafa Piña explicó que “esperamos poder recompensar a todo el mundo que venga a colaborar y a animarnos con una victoria. La vamos a pelear hasta el final. Sabemos que es un equipo de los más importantes de la categoría, con muchos años en la competición a las espaldas y con muchas ganas de ascender, pero por nosotros no va a quedar y queremos recuperar la victoria cuanto antes tras perder en Salamanca”. Así, a la foto final se incorporaron Adri Latorre y Jaime Llano, jugadores del CB Marbella, que asistieron también a la presentación del partido.