Aunque la situación de la pandemia le haya quitado foco, la realidad es que Málaga es hasta el domingo el epicentro del balonmano español. Alhaurín de la Torre acoge la Copa de la Reina de 2020, ese torneo que estaba previsto para abril. La crisis del coronavirus lo retrasó para septiembre, una fecha inusual, donde no debe perder atractivo. Es una de las joyas de la corona del 40x20, el camino más corto hacia un título. Y eso motiva por sí sólo. Ahí estará como anfitrión el Rincón Fertilidad, ya instaurado sin discusión en la zona noble nacional. Un crecimiento sostenible y continuado para meterse en un grupo privilegiado. En tres años organizará su segunda Copa. En esta última candidatura también trabajó Diego Carrasco, alma máter de este proyecto que ahora también es un ejemplo.

Hay ganas de balonmano. Aunque hubo amistosos, son ya varios meses sin paladear esa adrenalina que ofrece la competición. En cierto modo es como una droga, entendiendo la metáfora desde un punto de vista positivo. El COVID-19 frenó en seco una temporada y ahora se inicia otra con un punto culminante. No es una Copa al uso y los equipos no llegan al máximo de su potencial, pero cuando se huele metal cualquiera hace un esfuerzo extra. Nuevas plantillas y nuevos objetivos con la mira puesta en comenzar el año bañado en confeti. "Ya tocaba volver a jugar, después de seis meses había muchas ganas, más con una Copa en casa", explicaba Suso Gallardo en la previa, en un discuso similar al de Sole López, uno de los rostros de la competición: "Se ha hecho largo, muchos meses no sólo sin algo oficial, han sido sin balonmano, sin competir, sin entrenar. Había muchas ganas de que llegase la Copa de la Reina, si le sumamos que es en casa, en Málaga, más ganas aún". Son sensaciones compartidas entre los protagonistas.

El primer día, de los cuartos de final, es uno de los platos fuertes. Abrirá la veda el vigente campeón, el Bera Bera, que se medirá al Elche a las 12:15 horas. En un lado no estará Emma Boada, lesionada de larga duración, y en el otro, Jennifer Gutiérrez, que se marchó este verano a Alemania. Seguirá por ese lado del cuadro el Aula Valladolid-Atlético Guardés (15:30). A las 18:00, el momento más esperado. El Rincón Fertilidad se enfrenta al Rocasa Gran Canaria. Sin duda, el partido más sugerente de los primeros cuatro. Cerrarán la jornada inaugural, a las 20:30, el Liberbank Gijón y el Granollers de la malagueña Ana González.

Tiene un reto muy exigente el Rincón Fertilidad. Se ve las caras con uno de los cocos en una Copa de la Reina que es una oportunidad muy especial. Encima en los primeros pasos de un proyecto muy interesante, construido sobre un bloque nacional de mucho nivel y con cientos de partidos al máximo nivel en sus piernas. Estaban las gemelas López o Estela Doiro, por nombrar algunas, y vinieron internacionales del calibre de Silvia Arderius o Merche Castellanos. Se construyó un fondo de armario interesante, que sí da minutos de descanso a las primeras espadas elevará un par de peldaños las aspiraciones malagueñas. "Me gusta mucho la mezcla de veteranía y juventud, admito que las jóvenes me están sorprendiendo de lo bien que se han adaptado, cómo están compitiendo en cada partido, en cada entrenamiento,. Eso es un lujo", refrenda la capitana.

Primero habrá que tumbar al conjunto canario, que también tiene caras nuevas. La experiencia dice que errores caben pocos si se quiere avanzar. "Hay que hacer un partido casi perfecto, jugamos contra uno de los rivales más fuertes, con una trayectoria y una experiencia brutal, con muchos títulos a su espalda. Debemos evitar fallos y pérdidas no forzadas y poder marcar nuestro ritmo será clave para poder llevarnos el partido. Quien sepa marcar su ritmo y aguantar esos posibles nervios de volver a jugar un partido oficial y se meta antes en partido puede tener un factor importante a su favor", explicaba Suso Gallardo, consciente de la dificultad.

Habrá público, se pusieron a la venta en torno a 200 entradas, en las gradas en un experimento de calado nacional. Muchas competiciones mirarán al pabellón El Limón para ver si esta idea se puede trasladar a otras competiciones. Es la primera competición oficial donde se permite entrar a los aficionados después de que estallara la pandemia. Es un aforo muy reducido, pero, si se cumplen todas las normas de seguridad y el resultado es satisfactorio, servirá para ir dando pasos hacia adelante e ir recuperando aspectos de la vieja normalidad. No hay que perder de vista que el ticketing es uno de los pilares de los presupuestos de los clubes en todo el mundo. Casi todos los equipos pasan este miércoles por el 40x20 para testar la nueva pista. Y lo más importante en este escenario, todos confirmaron los negativos en las pruebas PCR previas al torneo.

Y de fondo, aunque con un papel protagonista, Diego Carrasco. Hace más de un año que se marchó, pero su recuerdo permanece intacto. Uno nunca se muere cuando se le recuerda constantemente. Él luchó por traer esta Copa a Málaga, aunque la verá desde lo más alto. Pese a su temprano adiós, ese incansable trabajo durante décadas sigue dando frutos. Todo homenaje del balonmano a su figura es poco. Sin duda, estará presente. "Siempre está con nosotras, no sólo en esta Copa. Desde el día que se fue sabemos que en pista somos ocho, que lo vamos a tener siempre muy presente, pero sobre todo en esta copa, que todos los que estábamos cerca de él sabemos lo especial que era para él, y más siendo en Málaga. Estará presente el primer día y espero que hasta el último, el domingo", decía Sole López, uno de sus grandes descubrimientos. El '10' a su espalda volará por esa pista verde hacia un título. Qué mejor regalo.