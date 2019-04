Las jornadas por la Primera División se agotan. Cumplir el objetivo de la permanencia parece más una quimera que una realidad cercana, aun así existe una pequeña posibilidad a la que agarrarse con un triunfo este viernes, a las 20:45 horas, en el Fernando Argüelles ante Naturpellet Segovia, el adversario que se encuentra optando a la misma recompensa y del que le separan seis puntos. Únicamente no vale con vencer este duelo, un día después, Viña Albali Valdepeñas tendría que caer en casa contra Aspil Vidal Ribera Navarra para reducir un poco las diferencias y disponer otra semana de lucha con estos dos combinados. Un horizonte de momento indescifrable. Cualquier alteración en este pronóstico supone consumar de forma matemática el descenso a Segunda.

En el choque de la primera vuelta disputado a domicilio, los de Diego Gacimartín firmaron el empate (2-2). Moli mantiene a su plantilla centrada únicamente en ir a por la victoria. "Quedan tres partidos nada más, pero el hecho de que todavía hay posibilidades de salvación, nos da motivos para estar animados. No dependemos de nosotros. Mientras los números digan que estamos descendidos vamos a intentar aguantar lo más posible y hacer lo que teníamos que haber hecho en algunos partidos; cumplir con nuestra obligación de ganar, sobre todo, en casa", remarca.

Se espera un partido equilibrado. "Tenemos equipos muy similares. Por eso estamos los dos en la parte más baja y llevamos casi toda la temporada ahí. Segovia se juega ganar para tener muchas opciones de mantenerse. Va a ser un partido donde ellos tienen que darlo todo y, de alguna manera, espero que eso les cause presión y nosotros lo aprovechemos. Cuentan con un equipo joven con experiencia ya en la categoría como es el caso de Chus, Álex Fuentes, Antonio, Iago o Álvaro. A ellos no les vale nada más que la victoria", comenta el entrenador.

La falta de acierto le está pasando factura al UMA Antequra. "Si estamos defendiendo bien, pero generamos ocasiones y no las materializamos, no hemos hecho nada. Es un hándicap en contra que tenemos. El gol, al final, cuesta dinero. Me da un poco más de satisfacción, aún en caso negativo, que perdamos porque el portero lo ha parado todo. Diferente es que perdamos porque no van los remates a portería, erramos, nos encontramos con un dos contra uno y tiramos fuera, eso es ya más complicado. Vamos a intentar hacer un buen trabajo en defensa y que acertemos de cara a puerta", aclara Moli.