Más que los puntos, el honor (20:30)

El Iberoquinoa Antequera se desplaza este miércoles a Valladolid para disputar el encuentro aplazado en su día por los casos de Covid que se dieron en el equipo antequerano. A las 20:30 horas los hombres de Lorenzo Ruiz saltarán al Pabellón Huerta del Rey para vérselas con el Recoletas At. Valladolid. Si bien los puntos ya no son vitales para el cuadro verde, consumado ya el descenso a la División de Honor Plata, queda en juego algo más importante, el honor de acabar bien la temporada dando el máximo.

Terminar el curso con buenas sensaciones es un modo de empezar a construir las bases para el equipo de la próxima temporada, que buscará volver a la luchar por la vuelta a la Liga Sacyr Asobal. Además, los rivales a los que se enfrenta el Iberoquinoa Antequera siguen teniendo objetivos en juego y es un deber dar lo máximo por el bien de la competición.

En el caso del Recoletas AT. Valladolid, los pucelanos son el equipo que marcan la salvación en estos momentos, andan necesitados y querrán amarrar los dos puntos en casa para coger oxígeno de cara a las jornadas finales, que van a ser de puro vértigo en la pelea por evitar el descenso.

Lorenzo Ruiz: “Tenemos que competir y hacer buenos partidos en lo que queda”

El entrenador del Iberoquinoa Antequera Lorenzo Ruiz tiene claro que es necesario que su equipo lo de todo hasta el último partido en Asobal. “Hay que seguir hasta el final y aprender de este año, que parece todo tan malo y luego puede ser el nacimiento de muchas cosas. Hay que quedarse con eso porque si no puede ser muy frustrante. Tenemos esta semana dos partidos fuera, el miércoles en Valladolid y el sábado en Cangas. Y hay que competir, luchar y hacer buenos partidos, que por lo menos la gente salga contenta y no con la cara agachada. Me gustaría poder darle oportunidades a los más jóvenes, pero no van a poder venir porque estarán en el Campeonato de España Universitario”, señala el técnico antequerano.