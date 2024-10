Rafa Nadal confirma que jugará su último partido en Málaga

Málaga/Rafa Nadal se retirará como jugador profesional en Málaga, en las finales de la Copa Davis. Así lo ha confirmado el jugador mallorquín en un vídeo publicado en redes sociales, en el que ratifica que dice adiós al tenis profesional a sus 38 años y que la del Carpena será su última función. A poco más de un mes de la celebración de la tercera edición en tierras malagueñas de las finales de la legendaria competición, los focos del mundo del tenis y del deporte en general estarán del 19 al 24 de noviembre en el Palacio con el adiós del mejor deportista español de la historia. Sus últimas bolas serán en Málaga.

"Han sido dos años difíciles, no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Me ha llevado tiempo tomar esta decisión, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y exitosa, pero me hace muchísima ilusión jugar la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo. Una de mis primeras alegría de tenista profesional fue en Sevilla en 2004 y ahora acabaré así, me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir", decía Nadal, que agradecía a su familia, equipo y a todo el mundo del tenis, afición incluida, su apoyo durante estas dos largas décadas en las que alcanzó la cima del deporte mundial.

A través de las redes sociales, el jugador mallorquín había compartido días atrás imágenes entrenando con un largo peloteo en la Rafa Nadal Academy a mes y medio de esa eliminatoria. Después de los Juegos Olímpicos de París renunció a jugar la Laver Cup en Berlín porque su físico no estaba aún bien, pero era una señal de optimismo para que pueda jugar en Málaga en lo que ya ha confirmado que será su última aparición en el tenis profesional.

David Ferrer, capitán español, habló sobre este asunto y tenía clara su alineación si está en buenas condiciones: "Si él está bien y lo veo entrenar bien lo pongo de número dos. Es más, cuando salió el sorteo, el primer mensaje que puse a él fue "prepárate, que vas a jugar contra van de Zandschulp", el dos de Países Bajos. Y su contestación fue "estaré", esa fue su respuesta. Se motivará para estar ahí". Sin duda, palabras que motivan para ver al mito español en el Martín Carpena, como él mismo ratifica.

La fiebre por ver no sólo a Rafa Nadal sino también al icono actual, Carlos Alcaraz, con la selección española (también están Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers) en las finales de la Copa Davis en Málaga es bastante grande. España abre la competición el martes 19 de noviembre a las 17:00 horas antes Países Bajos. Capitaneado por Paul Haarhuis, convoca a cuatro tenistas: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong y Wesley Koolhof. Semifinales y final también están ya agotadas, sólo queda alguna VIP.

El combinado nacional jugará por segunda vez en Málaga. En la edición de 2022 quedó eliminada en primera ronda y en 2023 no pudo conseguir la clasificación. Esta vez, si todo sigue su curso y no hay problemas físicos, acudirá el dream team español, con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Si España consigue vencer en su primer encuentro, se enfrentará al vencedor del Alemania-Canadá. Los germanos, encabezados por Jan-Lennard Struff acompañado por Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz y Tim Puetz buscarán un cuarto título de la Copa Davis. Mientras que Canadá ha seleccionado el mismo equipo que ganó el título de 2022, con Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov a la cabeza.

El número uno del mundo Jannik Sinner liderará a Italia, que aspira a convertirse en la primera nación en defender con éxito un título de la Copa Davis desde que Chequia lo hiciera en 2012-13. A Sinner le acompañará Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori y Simone Bolelli. Argentina, rivales de Italia en cuartos de final en Málaga, se presenta en plena forma con Sebastián Báez, Francisco Cerundolo y Tomás Martín Etcheverry liderando el equipo, y dando al capitán Guillermo Coria múltiples opciones en los partidos individuales.

En la otra eliminatoria de la mitad superior del cuadro, las dos naciones más exitosas en la historia de la Copa Davis, Estados Unidos y Australia, se enfrentarán cara a cara. Los estadounidenses alinearán a tres jugadores individuales del Top 20 en Málaga: Taylor Fritz, subcampeón del US Open, junto a Tommy Paul y Ben Shelton. Además, también estarán Rajeev Ram y Austin Krajicek. Por su parte, Australia estará liderada por Alexei Popyrin, campeón este año en Montreal. Los cuartos de final de la Copa Davis se disputarán del martes 19 al jueves 21 de noviembre. Las semifinales serán el viernes 22 y sábado 23 de noviembre, y la final de la Copa Davis 2024 se jugará el domingo 24 de noviembre.