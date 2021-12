El CB Marbella termina el 2021 con derrota (61-81)

No le fue bien el último partido del año al CB Marbella, que cayó ante Melilla Sport Capital CAM Enrique Soler por un contundente 61-81. Un día más, los malos porcentajes en el lanzamiento, la desconcentración en varias fases del partido y los tiros libres condenaron a los azulones a sumar su cuarta derrota seguida, que le instala en la zona baja de la tabla a una jornada de terminar la primera vuelta.

Por si fuera poco la derrota, la lesión de Adri Fuentes en el segundo cuarto del partido pintó el panorama aún peor. El base se retiró con una lesión muscular en el ecuador del segundo periodo y ya no pudo regresar al encuentro, dejando al equipo sin una de sus piezas claves para una segunda mitad que se antojaba complicada con el 34-48 que campeaba en el electrónico. No jugaron cómodos los azulones en los veinte primeros minutos (20-27 en el primer periodo), fallando muchos tiros libres (3/10 al ecuador del partido y 6/16 al final) y eso le condenó a ir a remolque prácticamente desde el inicio. Solo las individualidades de Lazar Mutic y el trabajo de Devin Wright en la pintura mantenían la nave a flote ante un CAM Soler que tuvo a Prgomet en su estrella, anotando 17 puntos en 12 minutos en pista (4/4 en tiros de dos y 3/4 en triples).

Así, la segunda mitad empezó con un CB Marbella queriendo remontar el partido, defendiendo bien, reboteando y corriendo con un Lucas Muñoz que le daba sentido al juego , pero sin acierto por parte del equipo que no conseguía ver aro con facilidad. Melilla fue controlando el tempo del partido, aprovechando los errores locales y dejando el partido controlado al término del tercer periodo con el 49-64. Los últimos diez minutos no hicieron más que refrendar la superioridad melillense ante un equipo azulón que una noche más no encontró su mejor juego y cayó en casa por 61-81.