Importantísimo triunfo del Centro de Deportes El Palo en el Nuevo San Ignacio de cara al sueño del ascenso. Los malagueños vencieron en el encuentro de ida ante el CF Illueca gracias a dos tantos de Pepe Capitán y Cazorla en una recta final de partido en el que los nervios de los visitantes pesaron ante el hambre de los paleños.

En los primeros compases se notó la magnitud del partido sobre el césped del San Ignacio. Había tensión en ambas escuadras, se notaba lo que se jugaba ambos equipos y el fútbol tardó en rodar en la capital. En el ecuador del primer tiempo parecía que las piernas comenzaban a desentumecerse y cayó del bando local la primera ocasión. Un testarazo de Javi López despertó el primer uy en las gradas.

Al Illueca le costaba entrar en el partido y tuvo que sobreponerse además a la lesión de una pieza importante en el centro del campo como Edu Simón, que no pudo continuar debido a unas molestias. Ormad entró por él. El Palo apretó en la recta final del primer tiempo pero no fue hasta el segundo cuando comenzó a meter miedo. Pepe Capitán aparecía en el área para cabecear un buen balón pero se le iba alto. Manolo Reina también tuvo que aparecer en un par de ocasiones para evitar males mayores.

En la recta final apareció El Palo más voraz. Pepe Capitán abrió el marcador en el minuto 78 y apenas cuatro minutos después Cazorla hacía el segundo dejando noqueado al Illueca. Los paleños irán a Zaragoza con una renta de dos goles que puede ser clave en un estadio como el Papa Luna.