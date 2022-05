El UMA Antequera tendrá que remontar en el Argüelles (3-2)

El play off ya ha comenzado. Quizás no con el resultado esperado. La primera batalla salió esquiva. Actitud correcta, esfuerzo encomiable y multitud de ofensivas sobre el 40x20. El rendimiento del BeSoccer CD UMA Antequera no distó mucho de lo que viene haciendo últimamente. Compitió como un equipo unido de principio a fin sin renunciar a nada, todo lo contrario, queriendo ser protagonista y lo logró durante muchas fases del encuentro. Family Cash Alzira FS estuvo arropado por sus seguidores y supo aprovechar sus oportunidades, de hecho, se recompuso dos veces a un marcador adverso. Miguel abrió el marcador dando ventaja en la primera parte. Ya en la segunda, Rubi empató el electrónico, Cobarro anotó el 1-2 y Gon Castejón y Peloncha se encargaron de establecer el definitivo 3-2. Queda un partido de vuelta en el que el fortín del Argüelles juega un papel clave para mantener intacta la ilusión en este trepidante camino de vuelta a la máxima categoría. Paso a paso y confianza ciega en la formación dirigida por Tete

Alzira se preparó para una cita histórica. Este club, por primera vez, había entrado en una fase de ascenso. El Pabellón se vistió de gala y la afición hizo un gran recibimiento. Hasta aquí todo lógico. Tocaba hablar en la pista y, ahí, es donde mejor se desenvuelven los guerreros universitarios. La puesta en escena fue buenísima sabiendo que la contienda iba a ser larga e intensa. El paso de los minutos convirtió a Porky, el guardameta local, en el protagonista con sus intervenciones. Detuvo un lanzamiento de Miguel y sacó una mano providencial en un cabezazo de Pablo a pase de Burrito. El técnico fue dosificando a sus jugadores y dio la oportunidad, en este envite de tanta exigencia, a Javi Campano. Este juvenil de 2ª año cumplió dando la cara en el momento que se le solicitó.

La insistencia a la hora de generar juego y crear ocasiones tuvo su recompensa en el minuto 15. Miguel Conde aprovechó una asistencia de Pablo para abrir el marcador. El capitán se lanzó a la pista con todo y rozó el balón, con la fuerza y dirección correcta, solventando la estirada del guardameta (0-1). Conejo tuvo una participación adecuada en este choque. Estuvo concentrado, muy participativo y apareció en los instantes adecuados. Antes de enfilar los vestuarios, el cancerbero de Coín se hizo muy grande delante de Rafa Ara. Ya en la segunda parte, el mensaje que dio el elenco antequerano fue claro; ir a por el partido. Óscar mandó fuera un potente punterazo y Pablo remató raso sin fortuna. Nacho Serra salió a relevar bajo palos a Porky y sus paradas fueron también claves justo después del tanto del empate. Sacó una pierna salvadora en un chut exterior de David Velasco y Cobarro estuvo a punto de sorprenderlo con un taconazo de espaldas a portería.

Rubi firmó el 1-1 en un error de los visitantes en una salida de presión. Un balón largo de Óscar no llegó al destino deseado y el esférico acabó en los pies del autor del gol. La igualdad en el luminoso y el ambiente no descentró a los de Tete. El plan de partido estaba establecido. Solo había que creer en él y eso fue clave unos minutos más tarde. En una acción a balón parado emergió el máximo goleador; el murciano Fernando Cobarro. El 12 estuvo muy atento para fusilar la red tras un rechace del portero en una volea de Pablo a la salida de un saque de esquina (1-2). Tener ventaja a domicilio no es fácil y, hacerlo en dos ocasiones, tiene su mérito. Faltó suerte para haber llegado a los instantes finales con un escenario distinto al que, al final, se vivió. El palo evitó el 1-3 de Cobarro en un potente derechazo que dejó clavado al guardameta.

En un lado de la cancha, el gol se resistió y, en el otro, Alzira sí aprovechó sus ocasiones. Gon Castejón se encargó de subir al marcador el 2-2 y Pelocha, a falta de dos minutos, le dio la vuelta al resultado (3-2). Tete pidió tiempo muerto para charlar con sus jugadores y preparar un último empujón en busca del empate. Una vez se reanudó el encuentro, el entrenador aguantó y se decidió por utilizar el ataque de cinco con portero-jugador y fue una variante en el ataque que estuvo a punto de funcionar. Los pupilos de Braulio Correal se hundieron cerca de su portería tratando de conservar el triunfo, pero Nacho Serra tuvo que aparecer en un tiro de Cobarro. Una vez sonó el pitido final del silbato de los colegiados, los locales salieron vencedores y los visitantes se quedaron con la sensación de haber sido merecedores de algo más que una derrota. Ahora al BeSoccer CD UMA Antequera le queda una semana por delante para preparar el compromiso de vuelta y buscar, con el apoyo de su gente, la clasificación a la siguiente eliminatoria en el Pabellón Fernando Argüelles el próximo sábado 28 de mayo (18.00 horas).

Ficha técnica

Family Cash Alzira FS: Alberto Porcar (P), Rubi, Gabri Gon Castejón y Rafa Ara. También jugaron: Nacho Serra (P), Maseres (P), Parreño, José Carlos ©, Peiró, Peloncha, Cristian, Pedro y Sena.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Óscar, Burrito y Cobarro. También jugaron: Alberto Morillo “Yiyo” (P), Miguel ©, David Velasco, Dani Ramos Pablo Ramírez, Jesús Sepúlveda y Javi Campano.

Goles: 0-1 Miguel (15’), 1-1 Rubi (29’), 1-2 Cobarro (33’), 2-2 Gon Castejón (36’) y 3-2 Peloncha (38’).

Árbitros: Fernando Faubell y Jorge Lázaro. Amonestaron a Rubi por los locales.

Palau D’ Esports de Alzira.