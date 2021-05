Desastre para el Marbella, que consumó este domingo su segundo descenso de la temporada. En una campaña especial por la pandemia del COVID-19 y la reestructuración impulsada por Luis Rubiales, la actuación del equipo malagueño ha sido dantesca. Más en un proyecto que estaba destinado a luchar por ascender a Segunda División después de la inercia que llevaba y los refuerzos que se acometieron. Hoy la realidad es que los marbellíes jugarán el próximo curso en Tercera RFEF, que será la quinta categoría del fútbol español. Da una idea de la pérdida de estatus en unos pocos meses para un club que empezó mal y, pese a los movimientos, no pudo revertir el rumbo.

Cumplió, todo sea dicho, el Marbella en la última jornada de la temporada. Se impuso con contundencia el Yeclano Deportivo en el Lorenzo Cuevas (3-0). Pero no dependía de sí mismo y ahí radicaba el problema. En la ciudad de la Alhambra se medían el Recreativo Granada y Las Palmas Atlético, necesitando que uno perdiera. Sucede que a los dos les valía el empate y fue lo que pasó. Un 0-0 de manual, objetivo cumplido para ambos y a pensar en el futuro. Tristeza para los blanquillos, que certifican un año para el olvido donde las noticias positivas fueron las menos.

Funcionó el equipo malagueño cuando ya era demasiado tarde. Salió al césped a cumplir con su tarea y pronto la encarriló. El portero visitante Nacho evitó el primero a los dos minutos. Pero llegaría dos más tarde. Chumbi, con un gran remate, ponía el 1-0 pronto. 10 después, en el 16, era ahora Granero el que no perdonaba para seguir poniendo ladrillos para una victoria cómoda. Estaba casi todo decidido y terminó por estarlo cuando Juanmi Callejón marcó el tercero a poco del descanso. Gran acción del delantero granadino para sentenciar el duelo con una parte por jugarse. Pasó poco tras el paso por vestuarios porque el foco principal no estaba en el Lorenzo Cuevas. No hubo goles en el Juan Guedes y sí doble descenso para el Marbella. Habrá que repensar el proyecto y comenzar desde abajo.