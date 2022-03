Al UMA se le escapa la victoria en los últimos segundos (3-3)

El BeSoccer CD UMA Antequera mereció más. El punto se quedó como un premio escaso para el juego desplegado sobre el 40x20, al esfuerzo de cada uno de los jugadores y porque dispuso de ocasiones para haber tenido un mejor resultado al término de los 40 minutos (3-3). Quizás el fútbol sala tampoco volvió a ser justo con un equipo que tiene muy marcada su filosofía y sus valores y quedó demostrado en este duelo tan crucial en la lucha por el play off.

David Velasco subió al marcador el 3-1 con un jugador del Family Cash Alzira FS quejándose de un golpe y no bajó a defender. El gol al haberse producido en una acción de desventaja del adversario, Tete le indicó a sus chicos que se dejaran marcar el 3-2 nada más ponerse de nuevo el choque en marcha. Precisamente fue Pedro, el jugador que se quejó de una falta no señalada, el que anotó la diana. La deportividad es algo que va con la propia entidad y es de obligado cumplimiento en cada compromiso. Al final no se concretaron las opciones para amarrar la victoria y los visitantes establecieron el empate (3-3) a falta de 14 segundos.

Partido muy importante para ambos protagonistas separados solo por un punto en la clasificación. Un duelo con aroma de play off, esa es la aspiración en el tramo final de la fase regular. En su día fijado, el 6 de febrero, no se pudo disputar a causa de varios positivos por COVID-19 de los anfitriones y se recuperó este miércoles 2 de marzo en una sede novedosa, el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga, ya que no estaba disponible el Pabellón Fernando Argüelles por un cambio en los focos. Una vez que estuvo todo preparado, el espectáculo iba a estar garantizado por la calidad y experiencia de los jugadores. El público iba a ser otro factor clave y respondió a la llamada.

Los guerreros universitarios, desde los primeros lances del juego, sintieron el apoyo desde las gradas. Burrito quiso tomar protagonismo y no se cansó de pedir la pelota. El ala malagueño está con confianza y asumió el reto de romper a la defensa rival. Encaró una y otra vez volviendo locos a cada uno de los defensores que le colocó el entrenador visitante. El '2' tuvo el gol en sus botas y solo se lo impidió las intervenciones de Nacho Serra bajo palos. El portero fue el culpable de que no se rompiera el 0-0 a lo largo del primer tiempo. Pablo también fue otra de las armas ofensivas más usadas por su capacidad para generar oportunidades en área rival. Recibió muchos pases de espaldas a portería y tuvo, en especial, un zurdazo ajustado y potente al palo largo.

Conejo mantuvo una muy buena comunicación con su defensa para desactivar al cuadro valenciano y, cuando le tocó intervenir, lo hizo de forma magistral. En el minuto 15. Los técnicos gastaron sus tiempos muertos en un intento por acabar con el equilibrio de fuerzas que continuó hasta el final de los 20 primeros minutos del envite. A la vuelta de los vestuarios, Rafa Ara marcó el 0-1 y propició una reacción en los locales, que empujados por los aficionados, replicaron rápidamente. Pablo anotó el tanto del empate (1-1). Estuvo muy atento el pívot para aprovechar un balón suelto dejado por el portero y enviarlo con contundencia al fondo de las mallas. A partir de este instante, los de Tete crecieron y se hicieron dueños del partido y generaron mucho peligro en la zona de castigo de su oponente.

Dani Ramos definió con un tiro demasiado cruzado un veloz contraataque y Miguel mandó por encima del larguero un pase filtrado por Burrito a la espalda de la defensa. Varios avisos que tuvieron su efecto en el minuto 33. David Velasco dejó sentado al portero cambiándose el esférico de su pie izquierdo al derecho y finalizó con la gran clase que le atesora (2-1). El 8 verde aumentó su protagonismo y peso en el encuentro con una nueva finalización espectacular en la que batió al portero con una sutil vaselina (3-1). La tercera diana se produjo con Pedro quejándose de haber recibido un golpe que le impidió hacer el repliegue defensivo. Se levantó justo en el momento que el balón ya se estaba alojando en el fondo de la red. El equipo visitante protestó y Tete ordenó a sus pupilos dejarse encajar el 3-2 que marcó el jugador que se quejó de un golpe. La apuesta por el juego limpio es innegociable en la entidad y quedó demostrada en esta acción.

El guión del envite, por otro lado, cambió al haber una distancia mínima en el luminoso. Braulio Correal solicitó tiempo muerto y apostó por el ataque de cinco con portero-jugador. La defensa de la escuadra malagueña resistió y Burrito tuvo dos recuperaciones en las que no acertó a certificar el triunfo con sus disparos a una portería sin guardameta. Pablo, además, tuvo una vaselina que se estrelló en el larguero. No llegó la sentencia y, a falta de 14 segundos, Rafa Ara firmó el 3-3 definitivo. El empate fue un premio escaso para el juego y esfuerzo realizado por un BeSoccer CD UMA Antequera que continúa en la parte alta de la clasificación y este sábado 5 de febrero, a las 12:30 horas, tendrá una oportunidad de volver a ganar en el duelo con Movistar Inter B en el Pabellón Fernando Argüelles correspondiente a la 26ª jornada de Liga.

Ficha técnica

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Quique Hernando, Burrito, Dani Ramos y Pablo. También jugaron: Yiyo (P), Miguel ©, Alvarito, David Velasco, Javi Beltrán, Raúl Canto y Jesús Sepúlveda.

Family Cash Alzira FS: Nacho Serra (P), Javi Sena, Castejón, Gabri y Rafa Ara. También jugaron: Maseres (P), Rubi, Parreño, José Carlos ©, Peloncha, Pedro y Baeza.

Goles: 0-1 Rafa Ara (21’), 1-1 Pablo (22’), 2-1 David Velasco (33’), 3-1 David Velasco (34’), 3-2 Pedro (34’) y 3-3 Rafa Ara (40’).

Árbitros: Alejandro Jarque y Raúl Santana.

Pabellón del Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga.