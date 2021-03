Un punto para creer y aportar mucha confianza en la fortaleza del colectivo para no cejar en el esfuerzo de luchar por la salvación en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Al BeSoccer CD UMA Antequera le tocó sufrir a pesar de colocarse pronto con ventaja gracias a un gol de Cobarro (1-0). Aguantó muy bien el marcador favorable en la primera mitad teniendo, incluso, ocasiones para haber anotado otro tanto. En el segundo tramo, Industrias Santa Coloma creció en el envite siendo capaz de marcar el 1-1 y 1-2 de forma consecutiva. Ambos tantos obra de Bruno Petry. Cuando los puntos, que eran muy valiosos, parecían que se marchaban del Pabellón Fernando Argüelles emergió la figura del máximo goleador. Álex Fuentes certificó el empate (2-2) con un gran disparo a 11 segundos del desenlace de la vigésimo quinta jornada de Liga.

Actitud, concentración y mucha garra. A esos tres factores importantes a la hora de competir en Primera División se agarró el plantel verde en busca de reencontrarse con un resultado positivo como local. Incomodó a su adversario en todos los lances y eso propició una pronta inauguración del marcador. Una intensa presión de Miguel y Álex Fuentes en la zona central de la pista acabó con el balón en los pies de este último que trazó un pase en diagonal perfecto. Cobarro recibió un regalo en forma de asistencia que no desaprovechó. El 12 marcó el 1-0 con un potente disparo ante el que poco pudo hacer Mario Almagro. Un tanto que dio tranquilidad al juego local para competir con convicción en un encuentro difícil. Santa Coloma empezó a replicar y tuvo sus acercamientos peligrosos. Cardona fue uno de los que más movilidad ofreció en los últimos metros generándose el espacio para disparar con su pierna izquierda en un par de ocasiones. Una la despejó Conejo y otra se marchó cerca del palo.

Los locales se hicieron fuertes gracias a la buena labor defensiva desplegada en el transcurso del primer tiempo. Siendo firme y seguros atrás, las opciones iban a aparecer en el otro lado de la cancha. Joaki buscó la segunda diana al contraataque y Nando, continuando con el esfuerzo de su compañero, probó con un zurdazo que sacó la defensa. Mari Almogro apareció con dos intervenciones de mucho mérito, en especial, la primera. Repelió con la cara un potentísimo derechazo de Miguel con la dirección adecuada para terminar en el fondo de las mallas en caso de que el cancerbero no hubiera aparecido. La segunda fue una estirada en un tiro de Ramón Vargas en el que le ayudó su buena colocación. No se concretaron las ofensivas de ninguno de los contenientes, porque Conejo, en el minuto 16, hizo una de sus estiradas espectaculares para desviar un chut de Cardona.

El marcador no se movió más antes del descanso. Una vez que los jugadores pasaron por los vestuarios, el cuadro visitante tomó el dominio del encuentro. Los anfitriones notaron el enorme desgaste del duelo copero de cuartos de final del pasado jueves en Murcia y tuvieron que replegarse con la intención clara de defender la ventaja, recuperar el esférico y poder crear una situación con la que conseguir un segundo tanto. Javi Rodríguez arriesgó colocando sobre el 40x20 a dos de sus piezas más ofensivas como Drahovsky y Bruno Petry. El brasileño tuvo un impacto mayor que el checho. El pívot, con el dorsal 30 en su camiseta, se encargó de darle la vuelta al resultado con dos goles. Uno en el minuto 30 y otro en el 31. El 1-1 lo firmó con un remate ajustado desde la frontal del área que tocó primero en el palo y luego en la espalda de Conejo antes de atravesar la línea de la portería. El 1-2 llegó después de un rápido saque de banda que permitió al atacante del conjunto colomense girarse rápido y dispara con precisión a la media vuelta.

Demasiado castigo esas dos dianas tan seguidas que alejaron a la escuadra universitaria la posibilidad de sumar puntos importantes. La solución elegida por Moli y su cuerpo técnico fue la de arriesgar con portero-jugador para sacar algo positivo y no terminar de vacío un encuentro en el que no dejó de competir en ningún instante. Álex Fuentes avisó con un disparo al poste y, a falta de 11 segundos, el ala madrileño se sacó un formidable chut que batió a Borja Puerta (2-2). Un gol esperanzador que valió un empate que debe ayudar al BeSoccer CD UMA Antequera a seguir luchando con convicción por la permanencia. La próxima semana no habrá compromiso liguero debido a la celebración en Madrid de la Copa de España y el sábado 3 de abril se retomará la competición con una visita al líder, el Levante UD FS.