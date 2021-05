Un derbi con resultado en contra. No apareció la sonrisa que provoca un triunfo liguero. El BeSoccer CD UMA Antequera se esforzó de principio a fin, luchó frente a la adversidad y persiguió el gol sin fortuna ni acierto. Un error puntual le pasó factura en el ecuador del primer tiempo y una dudosa falta, a 23 segundos del descanso, le asestó otro golpe que tuvo que encajar. Reaccionó en el segundo periodo con un rápido tanto que redujo la diferencia en el electrónico. El empate no llegó a pesar de disponer de acercamientos claros en área rival, en especial, cuando arriesgó en la fase final con el ataque de cinco con portero-jugador. Mereció, como mínimo, un empate el conjunto dirigido por Moli La formación visitante supo competir en un duelo exigente aprovechando su acierto en dos jugadas y contó con la brillante actuación de Marcao bajo palos que realizó paradas en el instante adecuado. Uno salió tocado por no conseguir su cometido y el otro sí cumplió llevándose los tres puntos que le ayuden a escalar puntos en las jornadas que restan para concluir el campeonato.

Derbi con dos equipos con la necesidad de puntuar. Uno para mirar hacia arriba e intentar lograr el acceso a el play off por el título al final de la temporada. El otro tenía la oportunidad de seguir creyendo en una salvación compleja, pero que una victoria suponía contar con un argumento de peso para no dejar de pelear hasta la fecha final del calendario. El partido, en su fase inicial, mantuvo una tónica de igualdad con los dos contendientes jugando con la precaución de no cometer un error con el que otorgar ventaja a su oponente. Joaki fue el primero en probar fortuna por los locales. Recibió en el lateral del área un envío de Miguel y Marcao achicó espacios sacando una mano que evitó que el balón tomara dirección hacia el fondo de las mallas. Los visitantes, en el área defendida por Conejo, crearon mucho peligro en acciones a balón parado desde el córner. El receptor de las jugadas fue el ala-pívot argentino Alan Brandi que dispuso de varias voleas que se marcharon fuera por poco.

En la máxima categoría los fallos se pagan caros y el plantel verde encajó gol en el primero que cometió. Salió al contraataque, pero perdió la pelota rápido estando Míchel sin marcaje en la frontal. El 21 amarillo definió con calidad delante del guardameta (0-1). Conejo no pudo detener el disparo del jugador jiennense, sin embargo, sí estuvo acertado con paradas de muchísimo mérito a Felipe Mancha dentro de la zona de castigo. Los de Moli intentaron atacar sin demasiada fortuna en sus propuestas, pero sí fue capaz de contener a su rival. El número de faltas fue creciendo en el casillero de ambos equipos, aunque perjudicó antes del descanso a los anfitriones. A 23 segundos, los colegiados señalaron una infracción de Cobarro a Campoy que supuso un lanzamiento de 10 metros que no perdonó Carlitos (0-2).

A la vuelta del paso por los vestuarios, obligados por el marcador adverso, el conjunto antequerano salió a la cancha con actitud, entrega y garra para tratar de lograr un gol rápido. Su rival dio un pasito atrás replegándose para defender y esperar su oportunidad. Raúl Canto, en el minuto 23, rompió ese entramado defensivo con una excelente jugada por banda que acabó en un poderoso lanzamiento raso pegado a la base del palo. Marcao se estiró sacando de forma asombrosa el brazo, pero Cobarro apareció desde atrás para enviar a la red el esférico con contundencia (1-2). El tanto esperado no tardó en llegar. Un aliciente necesario para luchar por el empate en la segunda mitad. Las ocasiones fueron apareciendo con el paso de los minutos. El portero del Jaén se convirtió en el salvador de la ventaja de su escuadra con grandes intervenciones. Desbarató todos los intentos de los guerreros universitarios. En especial, el brasileño estuvo muy ágil en tres tiros concretos realizados por Cobarro, Joaki y Álex Fuentes.

Los pupilos de Dani Rodríguez supieron resistir en el fortín de la Ciudad de Los Dólmenes. El resultado favorable le iba dando fuerzas a pesar de verse exigido por su contrincante. En la recta final del envite y, tras un tiempo muerto de Moli, Álex Fuentes saltó a la cancha con la camiseta de portero-jugador para ejecutar el ataque de cinco. Un último recurso en ataque en busca de la igualdad en el marcador. En las primeras acciones, Cobarro disparó a la parte superior de la portería topándose con la parada del guardameta y tuvo otra ocasión con un chut dentro del área. Álex Fuentes buscó la variante del disparo exterior con el objetivo de captar la atención de los defensores. Tampoco funcionó. En los últimos segundos, Ramón Vargas dispuso de un tiro que volvió a sacar Marcao. En las botas del ala onubense pudo estar el 2-2. Jaén Paraíso Interior FS se marchó como el vencedor del derbi andaluz de la vigésimo novena jornada de Liga. El BeSoccer CD UMA Antequera, que tiene complicada la permanencia en Primera División tras otra semana sin sumar, visitará el próximo martes 4 de mayo, a las 19:00 horas, la cancha del Real Betis FS.