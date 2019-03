Estévez: "Correr en Málaga está dentro de mis objetivos"

La oficina Store Soho de CaixaBank acogió una masterclass teórico-práctica dirigida a los aficionados del atletismo. La charla llegó de la mano del atleta Reyes Estévez, medallista mundial en la prueba de 1.500 metros en Atenas (1997) y en Sevilla (1999). Estévez impartió una sesión teórica sobre cómo afrontar una prueba como la Media Maratón Teatro del Soho CaixaBank y sobre las cuestiones más determinantes para finalizarla con éxito.

Además, el deportista catalán, ya lejos de la exigencia del nivel profesional que desde muy joven acompañó su carrera profesional, comentó a Málaga Hoy la posibilidad de realizar en un futuro la prueba malagueña: "Sí, está dentro de mis objetivos. A ver si el año que viene se puede competir, me la pongo en el calendario y vengo a correrla. Ya no estoy al nivel de antes, pero sigo compitiendo. Estuve el año pasado en Berlín, que son otros niveles; pero sigo corriendo, sobre todo, para disfrutar y divertirme sin presión", explicó.

Reyes Estévez destacó y elogió el entorno urbanístico en el que se desarrolla esta media maratón, lo que para él es el principal atractivo, además de las condiciones climatológicas: "Me han hablado muy bien de esta media maratón. Tengo la suerte ahora de dar algunos consejos a los que empiezan. Nunca he estado, pero me gustaría hacerla porque tiene un circuito muy plano y realizado con mucho cariño por los organizadores. Por el clima y por la ciudad, tiene que ser fantástica esta prueba. Las condiciones son estupendas. Solo falta que se haga una gran marca, y cuando eso se consiga, pues todo el mundo querrá venir a hacerla".

En cuanto al contenido de la ponencia del medallista catalán, el encuentro estuvo centrado en la celebración de la Media Maratón Teatro del Soho CaixaBank, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de marzo. En ella dio consejos a los muchos corredores que asistieron a la charla. Reyes Estévez comenzó hablando de su experiencia personal como profesional del atletismo: "Más que de todos los títulos que he conseguido, me gusta hablar de lo que significa el atletismo para mí. He conocido a muchísima gente importante en mi vida. Este deporte me ha dado mucho a nivel profesional pero, sobre todo, a nivel personal".

En este sentido, el deportista español explicó lo importante que es el esfuerzo y el tener claro que en el deporte nada es regalado: "La gente siempre habla de un don o de habilidad, pero lo que no saben es el trabajo que hay detrás de cada deportista. Ahora, ya fuera del marco profesional, me puedo permitir salir a correr y disfrutar sin estar pendiente de lo que he comido antes o preocupado de alguna lesión de cara a competiciones. Ahora puedo pararme a mirar el paisaje por donde voy o detenerme a hablar con la gente".

Asimismo, con vistas a la media maratón que se celebrará el domingo en Málaga, Reyes Estévez dio algunas pautas para todos los participantes, tanto profesionales como aficionados: "Hay que olvidarse de esa tendencia que hay ahora de que si no corres 100 kilómetros no estás haciendo nada. Hay que encontrar un equilibrio para que el deporte sea realmente saludable. Cada uno tiene que conocer sus límites. Lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo, ya que eso nos va a dar toda la información. Es normal empezar con mucha motivación, pero hay que marcar objetivos reales".