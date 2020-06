El Rincón Fertilidad seguirá vistiendo los diseños de Emec

El Rincón Fertilidad Málaga quiere seguir fiel a sus colores y por ello es una suerte para el club que su ropa siga siendo de Emec, que una temporada más será la encargada de ponerle la piel a las panteras malagueñas. La empresa textil de Puente Genil continúa así ligada al equipo, una unión muy satisfactoria entre ambas entidades con una trayectoria paralela y que, unidas de la mano, han ido creciendo en estos tres años que caminan juntos. Muchas similitudes unen al Rincón Fertilidad Málaga y a Emec. Ambas son empresas andaluzas, creadas con un ámbito y sentimiento muy familiar, que con unos inicios humildes y gran ambición han ido progresando en los últimos años hasta convertirse en referencia en sus sectores, siendo el máximo exponente del balonmano andaluz y una empresa pujante en lo textil, respectivamente.

El acuerdo ha sido sellado por la presidenta del Rincón Fertilidad Málaga, Pepa Moreno, y el gerente de la marca Emec, José Torres. Ambos quisieron destacar la importancia de mantener una unión muy satisfactoria para todas las partes implicadas y que esperan que dure durante muchos años. "Es importante que una empresa como Emec siga apostando por nosotras y siga unida a nuestro club y nuestro proyecto, más si cabe en las circunstancias tan difíciles que están tocando vivir en estos últimos meses. Estamos muy contentos, porque es una marca de grandes profesionales, con gran cercanía en lo personal pero a la vez mucha seriedad, que tiene diseños exclusivos que siempre te hace sentir especial. Quisiera destacar que en estos años nunca nos han fallado, que ante cualquier necesidad de última hora siempre han respondido y eso es algo que hay que saber agradecer y valorar", destaca la presidenta.

Torres también hizo una valoración muy positiva de la continuidad de la unión: "Para Emec tener al Rincón Fertilidad Málaga, un equipo que está demostrando que hay que tenerlo en cuenta a nivel español es muy importante, porque es un referente dentro del balonmano andaluz. Además, ambos tenemos una filosofía muy parecida, nos reflejamos mucho en el equipo porque es una gran familia, formada por grandes personas y grandes profesionales y todos vana una, igual que nosotros. Se asemeja mucho y por eso tenemos esta simbiosis de trabajo y muy buena conexión. La apuesta por este equipo nos ha dado también muchos beneficios porque otros equipos andaluces se han fijado en nuestra unión y se han interesado en nuestra marca gracias a ello".

Ambos dirigentes dejaron entrever que habrá alguna sorpresa en las camisetas de la temporada 2020/2021. "María José es una mujer que siempre intenta sorprender a los aficionados y a su propio equipo. Y nosotros, con nuestros diseños exclusivos, siempre somos una marca que la gente no sabe por donde vamos a salir, además de ser referentes, porque no trabajamos por catálogo y no visten todos los equipos igual. Nosotros con las opciones que manejamos hoy día podemos permitirnos que cada equipo sea original y tenga su propio diseño o pueda hacer alguna camiseta retro”, destaca José Torres, que se despide con un deseo: "Ganar un título y poder diseñar una bonita lona que colgar en lo alto del pabellón".