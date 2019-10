Rubén Ruzafa vuelve a rozarlo en Maui

Rubén Ruzafa volvió a acariciar la victoria en Maui. Al malagueño se le resiste desde hace más de un lustro el Campeonato del Mundo XTERRA, que ganó anteriormente tres veces (2008, 2013 y 2014). En su 24 edición en tierras hawaianas el rinconero terminó en tercera posición después de liderar la prueba en algunos tramos, aunque no pudo consolidarse en la carrera con el paso del tiempo.

La carrera empezó a las 19:00, hora española. Se disputó en el tradicional formato de 1.5 kilómetros, 31 kilóemtros de BTT y 10.5 kilómetros a pie. "Mi objetivo es estar concentrado, darlo todo e intentar ganar. Me siento bien y estoy preparado para la carrera", decía él mismo para la organización en los días previos.

El agua protagonizaba los primeros compases de la carrera. Sam Osborne salió primero con Bradley Weiss, a la postre ganador, y Maxim Chane. El malagueño sufría en ese promer segmento y marchaba decimonoveno, con un minuto de desventaja de los tres que marchaban liderando en ese momento. Cuando cogió la bicicleta, su gran especialidad, comenzó a meter la tijera. Ruzafa se multiplicaba para recortar distancia y entró en tercera posición por el primer punto de control de la organización, aunque Weiss conservaba el tiempo.

El del Rincón de la Victoria siguió recortando e incluso le pasó y le sacó un minuto y casi dos (1:40) sobre Serrieres y Osborne. El sudafricano contemporizó bien y en el tramo a pie le dio la vuelta y superó a Ruzafa para hacerse con el título mundial, que ya consiguiera en 2017. Cuando parecía que la plata era para Ruzafa, ahí se coló en la ecuación el francés Arthur Serrieres, uno de los tapados de esta edición. El galo no estaba entre los nombres para las primeras plazas, pero se sintió bien y no se descolgó. Consiguió superar al malagueño en los últimos metros y se adjudicó con la segunda posición. El bronce es para el triatleta de la provincia, que aunque no pudo alcanzar cotas que conoce, volvió a competir y a traerse un buen resultado de Hawaii. El cuarto puesto fue a parar al neozelandés Sam Osborne, que fue el primero tras el podio.

Un nuevo resultado para engordar un palmarés con tres campeonatos del mundo, tres títulos del Mundo de Triatlón Cross ITU y en esta temporada subcampeón del mundo y campeón continental.