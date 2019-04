Ruzafa se mide en Pontevedra

Rubén Ruzafa, vigente campeón del mundo, lidera las aspiraciones de España, junto a la subcampeona de Europa en 2018 Laura Durán, en el Mundial de Triatlón Cross que se disputa este martes en Pontevedra dentro del programa del Mundial Multisport Pontevedra 2019.

El triatleta malagueño intentará revalidar su título mundial, aunque admitió que no será "fácil" ser campeón del mundo "año tras año". "No llego en las mejores condiciones debido a una lesión en la mano. Se ha forzado la recuperación un poco por estar en Pontevedra, en un Mundial en España, tengo mucha ilusión por competir aquí y darlo todo, aunque hay un poco de incógnita por ver cómo estoy yo y cómo están los rivales a la hora de competir", comentó en rueda de prensa.

Ruzafa apunta como principales rivales a los representantes de Estados Unidos, Costa Rica o Francia, especialmente los franceses, a los que les viene "muy bien el circuito". El campeón del mundo considera que "se va a nadar en agua un poco fría". "A ver si no acabamos saliendo algo bloqueados. Después vendrá un segmento ciclista exigente y una carrera final muy rápida que beneficiará a la gente que está acostumbrada a las pruebas internacionales, en las que se corre mucho", explicó.

Tras recuperarse de una lesión, Ruzafa vuelve esta temporada a la competición con el Campeonato del Mundo ITU y el Mundial XTerra como principales objetivos. "La preparación para el Campeonato del Mundo ITU, que es el 30 de abril, está siendo una contrarreloj, por lo que será una incertidumbre como llegue. Para Maui iré más rodado y, si no hay contratiempos, podré prepararla mejor", confesó el triatleta con una mira puesta también en el horizonte. El malagueño estará también en el Europeo de Triatlón Cross en Rumanía, en el Xterra Francia y Xterra Italia y en el Campeonato de Europa de Xterra en República Checa, entre otras pruebas, para culminar en su competición favorita en Maui (Hawai).

"Creo que es tal reto ganarla, que el desafío de prepararla es lo que más me llama. Es en un entorno tan lejano y tan diferente, que solo ir ya es una aventura", señaló Ruzafa, que el año pasado registró un cuarto puesto en esta misma prueba. "El cuarto de Hawaii fue inesperado. Mi estado de forma y mis sensaciones eran muy buenas, los números lo decían, pero finalmente no pude mantener el rendimiento hasta meta. Doloroso, pero necesario para aprender y continuar mejorando. Aún así, la lesión ha dolido más", apuntó, refiriéndose a la caída que sufrió en el Mundial de Dinamarca y que le partió la temporada en dos por una fisura en el hueso escafoides de su mano derecha, lo que le obligó a pasar por el quirófano. "El año pasado me volví a encontrar como hace mucho. En el Mundial ITU en Dinamarca tuve un rendimiento excepcional y algunas personas me decían que ahora hasta corría rápido", terminó el heptacampeón del mundo.