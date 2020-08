"No todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí"

Buen papel del corredor nerjeño Ouassin Oumaiz en la prestigiosa Diamond League de Mónaco. El joven de 21 años quedó quinto en la carrera de 5000 metros en su debut en dicha cita internacional y consiguió bajar su mejor marca personal y también el mejor registro hecho por un español en su categoría. Con un crono de 13:13.14 frente al anterior récord de España sub 23 que era 13:17.19, Oumaiz confirma su buen estado de forma en las últimas semanas.

En la misma carrera, el compañero de equipo -a nivel internacional- del nerjeño Josua Cheptegei pulverizó el récord mundial de la prueba con 12:35.36 casi 12 segundos menos del tiempo más bajo marcado anteriormente que ostentaba Bekele. Oumaiz ha querido agradecer las muestras de cariño tras su gesta con una foto con el protagonista de la cita monegasca: "Feliz con mi debut en la Diamond League. 13:13. No todos sabe lo que pasé para llegar hasta aquí, dar la enhorabuena a mi compañero de club Joshua Cheptegei por su récord del mundo. Gracias a todos los que me apoyáis, a los que no, seguimos firmes".