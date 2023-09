La semana de 10 del Costa del Sol

El Costa del Sol tenía una prueba primera de estrés esta semana pasada. Se medía ante el mejor equipo de España, el Bera Bera, y ante un clásico europeo con jugadoras de leyenda en Noruega, el Larvik. La respuesta de las jugadoras de Suso Gallardo fue tremenda. Pasó por encima del cuadro vasco (26-21) pocas semanas después de haber caído en los penaltis en la final de la Supercopa ante ellas y se ganó de manera inesperada por cuatro goles (31-35) en tierras escandinavas. Se intentaba dejar abierta la eliminatoria de la EHF European League, pero es que se pegó un bocado importante para dejar 60 minutos que pueden ser históricos en Carranque el próximo domingo. Antes, este miércoles habrá un encuentro con los aficionados como previa de ese duelo. Estarán todos los títulos ganados por el club en estos años para poder fotografiarse con ellos y con la plantilla, además de firma de autógrafos, actividades de habilidades y sorteos de camisetas y bufandas.

Suso Gallardo, entrenador malagueño, analizaba lo que había ocurrido en Noruega. "El equipo estuvo de 10, respondimos a todas las adversidades de lesiones, de lo que nos planteaba el equipo rival, las exclusiones que no nos dejaban entrar en el partido porque con el empate o uno arriba nos quedábamos con una menos... O ese momento de -3 en que el equipo supo responder muy bien, tener calma, saber defender y encontrar espacios en ataque. La semana fue de 10, ganamos al Bera Bera el miércoles y en la casa de todo un campeón de Europa como el Larvik conseguimos un resultado positivo y por qué no seguir soñando con rematarlo en casa", ponderaba el técnico costasoleño.

"Toda la plantilla, las que jugaron más o las que jugaron menos, aportaron. El banquillo apoyó a tope, estuvimos muy disciplinados, buscamos alternativos y encontramos soluciones", elogiaba Gallardo, que recalcaba que "el equipo está cada vez más compacto y eso se nota. Sufrimos demasiadas lesiones durante la pretemporada y ahora que parece que nos respetan damos el do de pecho. Ni en nuestros mejores sueños pensábamos llevarnos una renta de +4 a Málaga. Está claro que no está decidido pero es una grandísima renta para seguir soñando en casa".

"Es el momento de seguir afianzándonos en casa, de que la gente se enganche a este deporte, a estas chicas que se lo están currando. Si apuestan por nosotros no se van a decepcionar. Que nos lleven en volandas a rematar la faena, que no va a ser nada fácil. Estamos hablando de un campeón de Champions, que ha ganado muchas ligas y copas noruegas. No es el mismo equipo que hace 10 años, pero estamos hablando de jugadoras internacionales como Lokke u otras muchas. Con planta, con galones. Tenemos que disfrutar de este rival y del balonmano de máximo nivel que estamos llevando a la ciudad", cerraba el técnico malagueño.

Mientras, la cabeza pensante del equipo, Silvia Arderius, afirmaba que fue "un partido de un nivel altísimo de ambos equipos. Resultado muy abultado que demostró que los ataques estuvieron por encima de las defensas. Un ritmo muy alto, como siempre proponen los nórdicos. Estuvimos muy concentradas y muy finas en ataque y por eso nos llevamos la victoria. Veníamos con la idea de dejar la eliminatoria abierta para intentar pelearla en Málaga, donde somos muy fuertes. Y nos llevamos un botín que nadie contaba con él. +4 es un resultado buenísimo porque, sobre todo, tenemos cosas que mejorar para el siguiente partido", decía la central madrileña, que no esconde que ahora hay que pasar: "Es el escenario que hubiéramos querido y, siendo sinceros, no se nos puede escapar la eliminatoria. Ya no es una eliminatoria en la que hay que competir porque es el Larvik. Con este escenario, sintiéndonos como nos sentimos en la pista, no nos puede escapar. Animaría a que todo el mundo se pase el miércoles por la Plaza de la Constitución, que vamos a pasar una jornada divertida juntos, y que pasen el domingo por Carranque porque, pase lo que pase, van a poder ver a uno de los mejores equipos de Europa, mítico y con súper jugadoras, y necesitamos que tenga un buen aspecto, que nos animen como en los últimos partidos en casa".