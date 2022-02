Sole López, la primera piedra del nuevo proyecto del Costa del Sol Málaga

Sole López cumplirá su duodécima temporada consecutiva en el Costa del Sol Málaga. La capitana ha llegado a un acuerdo con el equipo malagueño para ampliar su contrato hasta el 2023 y continuar liderando a las panteras en la pista. Internacional con las Guerreras, el pasado año disputó los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo, la extremo decido continuar creciendo en el equipo de su vida. El club, que continúa con todos sus objetivos intactos en el presente curso después de un enero impecable, pone así la primera piedra del nuevo proyecto para la campaña 2022/23.

La malagueña muestra su alegría después de renovar en un conjunto costasoleño donde lleva casi toda su vida en el balonmano. "Muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida al club. Aunque sea algo normal año tras año que siga renovando aquí para mí es para estar orgullosa y agradecida a Pepa Moreno, sobre todo, y a Suso Gallardo por continuar confiando en mí. Es seguir en casa, en un club que cada año se supera con creces", explica la extremo izquierdo, que razona sobre los motivos para extender el vínculo: "Las personas que crean el club, creo que es lo más me llama la atención para seguir. Esas personas hacen que cada vez vaya a más, que los proyectos sean cada vez más ambiciosos. Cada año se va subiendo de escalón, vamos consiguiendo cosas nuevas y viviendo experiencias bonitas. Eso hace que quiera seguir quedándome en casa".

Está en el hábitat ideal Sole López para continuar desarrollando su carrera en un 2022 donde cumplirá 30 años. Desde Málaga llegó a la selección española, con la que ya disputó dos Europeos (Francia 2018 y Dinamarca 2020), dos Mundiales (Japón 2019 y España 2021) y unos Juegos Olímpicos (Tokio 2021). En su palmarés cuenta con una plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Kumamoto, además de los tres títulos levantados con las panteras en la pasada temporada (Copa de la Reina, Supercopa de España y EHF European Cup). "Al final deportivamente se ha demostrado que luchamos por todo. El poder estar a este nivel compitiendo y tener a mi familia cerca es super importante para estar bien y agusto", asegura.

La capitana tiene claro qué le hace seguir apostando por el Costa del Sol Málaga en el punto cumbre de su trayectoria. "Esa ambición que te transmiten ellos desde las oficinas y que como jugadora siempre gusta. Ese plus, esas ganas de seguir estando en lo más alto y superarse. Que te lo transmita por ejemplo la presidenta, que para mí es la más guerrera que hay dentro, es de lo más importante y lo que más ganas me da para poder seguir en casa", cierra Sole López, que aún tiene sueños por cumplir en el equipo malagueño: "Quiero seguir aquí porque quiero repetir el año pasado, que fue muy bueno y una experiencia bonita. Tenemos individualmente marcada la competición europea y a mí me hace especial ilusión desde hace mucho tiempo ganar una liga con el club. Sería muy bonito y el club y la gente que lo constituye se lo merece".