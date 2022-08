El sueño de Guille, el skater malagueño que llegó gracias a su hermana y puede ser olímpico

"Desde muy pequeño fue un niño despierto, le encantaba la acción. Por ejemplo, en los parques infantiles y los de bolas los usaba de manera diferente al resto. Si había una casita se subía al tejado y si había una red para escalar con colchoneta de seguridad lo hacía por el lado sin colchoneta". Así describe Rafael Sánchez a su hijo, mientras admite entre risas que es algo estresante, porque "como padres no nos podíamos despistar ni un instante".

Quizás a algunos no les suene el nombre de Guillermo Sánchez, más conocido como Guille en los skateparks, porque como reconoce Rafael, "mi hijo sí es conocido principalmente en España por skaters, aunque la fama es relativa". Este amante del monopatín "no es un niño que viva pendiente de esas cosas", explica su padre. Mientras reconoce que tanto practicando el deporte como fuera de él "se comporta como el resto de niños", algo que admira bastante, porque "siempre es uno más".

Viendo la descripción de su padre y escuchándole hablar está claro que es un deporte que se adapta "perfectamente a su forma de ser, cada día se enfrenta a nuevos retos y logros. Es como vivir en un parque de atracciones continuo". Rafael explica que antes había probado "karate y atletismo, pero no le llenaron como el skate".

A sus 15 años, este joven de Carlinda es un referente del skate para los amantes de este deporte. Guille suele dominar casi siempre en las competiciones locales de Málaga. Incluso en categoría Open, donde se mide con skaters de cualquier edad. Su padre, orgulloso de su pequeño, recuerda que este año "en las andaluzas quedó primero, además de vencedor en Open". "Aunque las nacionales de este año aún no se celebraron, sí se hicieron en junio las sub 16 y quedó primero en una modalidad y segundo en la otra", recalca Rafael.

Este skater malagueño llegó a esta modalidad deportivo gracias a su hermana Sara, quien le consiguió un skate a través de un amigo suyo. Ahí comenzó una larga historia, aunque este amante del truco 540 comenzó su relación sobre las ruedas con unos patines. Su padre confirma que duró poco: "Después de cuatro meses se pasó al monopatín, porque no había niños rollers con los que divertirse y sí algún que otro skater". A todo esto ayudó la apertura del Skatepark Málaga Rubén Alcántara cuando el joven de Carlinda tenía ocho años. "Como está relativamente cerca de casa, cada vez que pasábamos por allí pedía que lo lleváramos", recuerda aún ilusionado su padre.

Con tan solo 12 años Guille llegó a la final de O Marisquiño, siendo esta su primera participación. "Es un evento que se celebra en el mes de agosto en Vigo (Galicia) y donde se reúnen todo tipo de deportes urbanos y participantes de renombre, incluido del skate", explica el experto del monopatín. Rafael describe a su hijo como "positivo, social, divertido, osado, valiente y generoso" y destaca que toda la familia "está aprendiendo cosas sobre este deporte gracias a Guille". De hecho, desvela quién es su mayor fan, se lo pueden imaginar, "su abuela su fan número uno", confiesa el padre del joven entre risas.

Guille expone que no es supersticioso a la hora de competir y, quizás ante el asombro de algunos, explica que en el skate realmente hay muy pocas caídas, "habitualmente cuando un truco no va según lo esperado se utiliza con precisión las rodilleras". El joven de Carlinda añade que las caídas "generalmente llegan previas al logro de un truco nuevo que sumar a la colección personal, y es tanto el placer que generará ese logro, que el dolor se olvida rápidamente". Una sensación que admite haber vivido bastante, sobre todo cuando dominó su truco favorito, el 540, que consiste en dar una vuelta y media en el aire con el skate cogido.

Skate-Guille

Lo mejor de su amigo el skate es "la satisfacción que le produce practicarlo, viajar mucho y conocer a skaters de toda España y alguno del extranjero", habla ilusionado Rafael sobre su hijo, a quien le tiene algo de envidia, porque "puede viajar a cualquier país del mundo con su skate y hacer amigos de cualquier edad y sexo en cuestión de minutos". Una habilidad envidiable que destaca el propio Guille: "La mejor experiencia... sin dudarlo es la cantidad de amigos que haces en cada campeonato".

Aunque el joven de 15 años también lanza una critica: "Lo peor, hasta el momento, es que por el sur se cuenta con muy poco apoyo, tanto de los organismos oficiales como de las marcas patrocinadoras". Su padre aprovecha junto su hijo para agradecer "el apoyo en material que recibe de dos tiendas especializadas, la primera es de Granada, Surfing Sierra Nevada-Rules Shop, y la segunda de Málaga, 4130 Bike Company, material duro y zapatillas de la primera y protecciones TSG de la segunda".

"Las competiciones para él son reuniones con amigos de otras ciudades y las vive más pendiente de disfrutar con los amigos que del campeonato en sí", explica Rafael asombrado por su ganas de vivir el momento. Mientras añade que en Málaga "no hay mucha afición al skate, sobre todo a la modalidad Park, que es su especialidad, por lo que generalmente patina sólo, por eso en los campeonatos aprovecha para relacionarse con el resto".

Guille hace memoria para ir tachando en su mapa mental todos los sitios que visitó junto a su skate: "Prácticamente toda Andalucía, Madrid, País Vasco, Cantabria, Valladolid, Galicia, el sur de Portugal y Valencia. A esta última acudió para grabar un anuncio con El Corte Inglés". Su padre explica que como a cualquier otro "nos gustaría poder viajar más al extranjero", aunque desvela cabizbajo una situación habitual en esta práctica deportiva: "Tras sumar todas las salidas anuales a cargo de nuestro bolsillo se nos hace imposible".

Entrenador e instalaciones

Rafael hace hincapié en un asunto importante, la falta de formadores en esta disciplina deportiva. "En Andalucía no tenemos esa suerte, empiezan a surgir algún que otro aficionado al skate que da clases particulares en los skateparks". De hecho, explica que el Skatepark Málaga comenzó a ofrecer esa opción, "pero entrenador como tal no existen", concluye, mientras destaca que en Madrid y, sobre todo, en el País Vasco le consta que "existen escuelas, alguna incluso con cientos de niños".

De momento Málaga está algo atrasada en ese campo, aunque el padre de Guille es optimista con el crecimiento de las instalaciones para poder practicar el skate: "Hace nada apenas existían, pero en los últimos tiempos se están construyendo gran cantidad de ellos. Nuestro amigo Rubén Alcántara, campeón del BMX a nivel mundial y cuyo nombre luce el skatepark principal de Málaga, tiene una empresa de construcción de skateparks y está haciendo muchos, sobre todo por esta zona". Rafael se lanza a la piscina y realiza una clasificación, ya como experto de este deporte, donde sitúa a Málaga "entre las siete u ocho primeras", según su percepción.

"A Guille lo hace diferente al resto de competidores el hecho de pertenecer a una familia que desconocía el mundo del skate por completo, que no ha sido entrenado por nadie. El noventa y cinco por ciento del tiempo patina sólo, con lo difícil que es eso para un niño. Esto es una muestra más de lo que ama este deporte", expresa su padre ilusionado.

Educación

Guille al igual que cualquier otro adolescente de su edad está cursando la ESO, por lo tanto debe compaginar sus dos o tres horas diarias de entrenamiento con los estudios. Un asunto que a Rafael no le preocupa: "Lo lleva muy bien, al igual que en el deporte es un chico muy competitivo, las contadas veces en las que no ha llegado al sobresaliente se enfada consigo mismo". Su padre reconoce que tiene una virtud: "Tiene la suerte de entender la materia fácilmente, además cuenta con la ayuda de mi mujer y la mía con las tareas en casa".

Rafael tiene claro cuál es su papel y ayudado por su mujer explica que su apoyo "es importantísimo para cualquier aspecto de la vida. Empieza a tener una edad muy difícil en la que una decisión incorrecta le marca para siempre". Además, pone un ejemplo para demostrar cómo es la competitividad de Guille: "El primer año el Skatepark Rubén Alcántara para incentivar el estudio entre los niños regaló un bono trimestral para los que presentaran las mejores notas a final de curso" y si juntas su pasión y su obligación, está claro, la joven promesa de Carlinda "ganó". Rafael siempre está desde la barrera para apoyar a Guille en cada paso.

Conocimientos de Skate

En esta modalidad deportiva hay dos tipos: Park y Street. La primera, la especialidad de Guille, está orientada a las transacciones y rampas, mientras que la segunda se centra en trucos en barandillas, escaleras o cajones. La climatología de Andalucía permite que el skate se pueda practicar durante todo el año, salvo en verano. Sin embargo, en el norte aprovechan esa época, porque cuentan con más días sin lluvia, "el peor enemigo del skate", confiesa el joven malagueño.

Respecto a los campeonatos, en Andalucía es el primer año que la Federación Andaluza coge las riendas y se organizaron dos por modalidad. Mientras que a nivel nacional este año habrá uno, a diferencia de años anteriores donde hubo hasta tres. El resto de campeonatos son más locales y suelen venir precedidos por patrocinios de diferentes tiendas especializadas en el skate. "En el último año en Málaga provincia hemos tenido cuatro, dos en Benalmádena, otro en Pizarra y otro en el Rincón de la Victoria. La verdad es que se echa de menos alguno aquí en Málaga, para aprovechar y dar a conocer las fabulosas instalaciones del Rubén Alcántara", explica Rafael.

Ser deportista olímpico

Todavía es pronto para aventurarse, pero el skate ya es un deporte olímpico y debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Eso así, la posibilidad está sobre la mesa de este joven de 15 años. "Es muy difícil ser seleccionado para las olimpiadas, Guille patina para divertirse, sabe que si sigue evolucionando existe esa posibilidad, pero no le quita el sueño en absoluto", admite un relajado Rafael, al contrario que a otros muchos, lo importante para el es la diversión de su pequeño.

Entre los requisitos para ser seleccionado están la dificultad de los trucos, la altura, la velocidad y "lo que ellos llaman "flow", entendido como la fluidez al patinar", aclara Guille. Rafael achaca que se echa en falta "una especie de listado o guía para saber cuáles son los trucos que más puntúan, ya que nosotros al ser nuevos en este deporte vamos un poco a ciegas".

El requisito para ir a unas olimpiadas es puntuar en todas las competiciones nacionales e internacionales. Rafael explica que su hijo "cuenta con apoyo en desplazamientos, dietas y alojamiento por parte de la Junta de Andalucía para las pruebas nacionales". Un beneficio que obtuvo tras proclamarse campeón en Andalucía de su modalidad. Sin embargo, el padre de esta prometedora estrella del skate explica que la única forma de recibir esa ayuda para las competiciones internacionales "sería formar parte de la Selección Española", algo que todavía no llegó para Guille.

La Selección Española se forma con los mejores posicionados en puntuación de las pruebas nacionales, aunque Rafael señala que existe poca información al respecto. De hecho, añade que este año "la elección fue diferente, Alain Goikoetxea, el entrenador de la Selección Española, preseleccionó a tres chicos del País Vasco, desconozco cuáles fueron los parámetros tenidos en cuenta para ello". El padre de Guille es bastante crítico con esta situación: "El año pasado solo hubo una competición nacional puntuable y no acudieron dos de esos chicos preseleccionados. El tercero quedó un puesto por detrás de Guille".

La injusticia parece clara, pero la historia no acaba ahí: "Estos cuatro preseleccionados tuvieron en febrero una semana de entrenamiento en California y otra semana en abril en la ciudad italiana de Ostia". Rafael no esconde su asombro, no entiende algunas cosas y pide explicaciones: "A esta solo acudieron dos de los chicos, desconozco igualmente el motivo de inasistencia del tercero, ni por qué no acudió otro en su lugar". Mientras añade que por último "estuvieron estado una semana en Sao Paulo, donde además de los dos chicos vascos acudieron los dos representantes españoles olímpicos".

Rafael tiene claro que el skate es un pasatiempo para Guille, aunque no niega que en el futuro pueda "dedicarse a este", aunque no le permita vivir de él. Lo único que pide es que se conozcan los criterios de selección para el combinado español, de lo contrario "todo esto hace que los no preseleccionados partan con desventaja en los próximos campeonatos nacionales, porque no cuentan con esas semanas de entrenamiento intenso que disfrutaron los anteriores".

Si algo está claro de momento es que Guille seguirá cabreándose cuando no obtenga un sobresaliente y practicando solo hasta que le salga un competidor. Además, seguirá dominando las competiciones locales y lo intentará en las nacionales para seguir dejando a Málaga donde se merece y seguir los pasos de su amigo Rubén Alcántara, aunque en una modalidad deportiva. La llamada de la selección puede que llegue, aunque eso no preocupa a este joven, quien seguirá visitando el Skatepark Rubén Alcántara y yendo a las competiciones como si fuera una quedada de amigos.