Taylor Cameron continúa en el CB Marbella

El CB Marbella quiere hacer oficial la renovación de Taylor Cameron. El jugador americano, que llegó a Marbella en la temporada 2019-2020 procedente del CB Morón, cumplirá su tercer año en el equipo marbellí y junto con Jaime Llano, Lazar Mutic y Fede Giarraffa formará la línea exterior del equipo de Rafa Piña.

Taylor Cameron es uno de los ídolos de la afición marbellí. La temporada pasada promedió 9,8 puntos y 3,5 rebotes en cada partido, sumando 10 de valoración de media. El alero de 1,95 m y 30 años tenía claro que “después de la temporada anterior, donde nos quedamos a un paso de las finales por ascender de categoría, tenía claro que quería continuar en el equipo. Me siento muy querido en la ciudad, muy integrado en el club y no veía otra opción que no fuera continuar”. Además, “los jugadores que han renovado son importantes, y los nuevos compañeros nos dan un salto de calidad que se va a notar en la pista desde el primer partido”.

Rafa Piña, entrenador del equipo, conoce bien las prestaciones de un Taylor Cameron del que espera mucho este año. “Taylor es un jugador muy importante para nosotros. Sabe hacer muchas cosas, y cuando llega el día en el que no está bien en anotación no tiene ningún problema en aportar en defensa. Es muy completo y confiamos en que esta temporada nos dé mucho más que en la anterior”.

El jugador estará a disposición de los medios de comunicación en las próximas semanas, cuando sea presentado en uno de los patrocinadores del club de esta temporada junto a otros compañeros de equipo.