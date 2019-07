"Esta temporada he sabido superarme"

La malagueña Marta López tomó la decisión de darle un giro a su carrera y marcharse a Rumanía para seguir creciendo en el mundo del balonmano hace casi tres temporadas. Dio el paso con algo de miedo, pero el temor rápidamente se disipó al conocer la cultura rumana y asentarse en su nueva ciudad, Ramnicu Valcea. Nombre que también recibe su club actual con el que esta temporada conquistó la liga rumana, la Supercopa, se clasificó para Champions y quedó subcampeona de la copa rumana.

Algo que Marta no pudo imaginar al principio de temporada: “Nuestro objetivo era meternos entre las tres primeras en liga y ver hasta donde llegábamos en Europa. Para nada esperábamos ganar la liga y la Supercopa al Bucarest, un equipo de Final Four. Sí es verdad que han tenido muchas lesiones, pero también es cierto que la liga se la hemos ganado estando el equipo al completo. La Supercopa se les ganó y quizás se tachó de que fue un poco de suerte o que no estaban preparadas. Lo normal porque lo lógico es que gane el equipo que tiene mejor plantilla. Creo que nosotras supimos jugar mejor como equipo”, aseveró Marta.

La regularidad piensa que fue el factor que determinó su temporada y que le llevó por el buen sendero: “Hemos sido regulares, hemos ganado los partidos que teníamos que ganar, aquellos que nos hacían falta. En nuestro caso pudo ser más complicado porque teníamos una plantilla más limitada que ellas [Bucarest]”.

De esta forma, la extremo pone fin a una de las temporadas más sobresalientes de su carrera, pero a la que no se atreve a calificar como la ‘mejor’: “Ha sido una temporada muy completa a nivel de equipo, pero a nivel personal creo que también hice dos muy buenas temporadas en Francia. Creo que lo mejor es que me he sabido superarme a mi misma. Llegaba de un momento bajo a nivel emocional y motivacional. Este año me he sentido muy a gusto en la pista” , se sinceraba la jugadora.

Marta vuelve a la Champions. Competición de la que no guarda muy buenos recuerdos durante su estancia en Francia con el Fleury: “Afrontamos la Champions con ganas. En mi último año en Francia jugué Champions, pero me llevé un fatal sabor de boca. Tengo ganas de competir y jugar con equipos de primer nivel europeo”. Confesó que entre las compañeras de equipo ya estaban haciendo una porra sobre su rival en la máxima competición europea:“Creo que contra un Brest, un Sävehof o un Krim podríamos competir, contra un Vipers, no”. Sus deseos se cumplieron y el bombó determinó que el Brest francés les acompañara en Europa junto al Buducnost y el Bietigheim.

Jugando a este nivel, se hace extraño no ver su nombre entre el de las convocadas en la Selección. Lista que solía frecuentar la extremo hasta 2016. Sin embargo, prefiere no pensar en una posible vuelta y sí centrarse en su equipo: “Me fui un poco con pena porque comencé muy joven en la Selección [19 años]. No fue fácil hacer el cambio de chip. No es lo mismo estar con la Selección y con tu equipo, que solo con tu equipo. No quiero pensar en si volveré. Prefiero centrarme en mi equipo y que tenga lo que tenga que venir”, confesó.

No obstante, Marta no le da la espalda a la realidad y conoce la actualidad y quiénes serán los rivales de España en el Mundial de Japón: “Les ha tocado un grupo bueno dentro de lo que cabe [Rumanía, Hungría, Montenegro, Senegal y Kazajistán], creo que pueden ser asequibles por el juego que tiene España. A pesar del nivel de la liga rumana, situada entre las cuatro ligas más potentes a nivel europeo, resulta paradójico que su selección no lo sea escala mundial: “Ahora mismo están trabajando en que Rumanía dé resultados a nivel internacional. Están haciendo muy buen trabajo con las jugadoras jóvenes, se vuelcan con ellas. Van a tener a jugadoras muy punteras en pocos años”, adelantaba Marta.

Además, tiene opinión sobre otra malagueña que se está consolidando en las listas de Carlos Viver, Sole López: “Es una jugadora muy curranta. Tiene mucha garra y mucho corazón y eso también te lleva muy lejos. Creo que el carácter y el transmitir positividad y trabajar. Te puede llevar más lejos que la calidad. Está haciendo muy buenas temporadas y en la Selección está cumpliendo con creces el papel que se le exigió e incluso más”.

Su experiencia en la liga española, donde militó en las filas del Alcobendas y del Bera Bera, la francesa y la rumana le permite compararlas y extrapolar conclusiones: "En primer lugar, hay una diferencia muy grande a nivel físico entre la española y las otras dos ligas. La liga rumana es más agresiva que la francesa, por ejemplo, y por supuesto que la española. Sí que creo que en la liga española, los entrenamientos son diferentes. Lo táctico es diferente, la visión de juego, también. Quizá el resto de países son más cuadriculados y nosotras más libres a la hora de jugar. Jugamos más con la intuición y con inteligencia. Creo que al final hay que completarlo todo un poco, saber dónde hay que estar en ese momento. Saber ser más disciplinados en un momento determinado y también saber ser más espontáneos. Jugar con la intuición y con lo que tú leas en el juego”.

Esta experiencia la avala para juzgar con objetividad los cambios formales que se andan sucediendo en Liga Guerreras Iberdrola: “No creo que reducir el número de equipos de 14 a 12 aporte una mayor competitividad a la liga española; la rumana tiene 14 equipos y la francesa 12, por ejemplo. En la primera liga de un país, deben estar los equipos que puedan mantenerse. Le doy más importancia a que los equipos que estén, estén al 100% y con los recursos suficientes para mantener a sus jugadoras y al equipo en buenas condiciones”.

Su vuelta a España y a Málaga, de forma deportiva, la ve lejos. Aún le queda un año por contrato en el Ramnicu Valcea y su continuidad un año más es negociable: “A vivir sí se volveré [Málaga], a jugar no sé. Nunca digas nunca, pero no lo sé. Ahora mismo tengo que decir que estoy a gusto allí. Si tengo que decir según el año pasado, diría que me retiraría en Rumanía, pero esto va año a año. No sé si la temporada que viene seguiré en Rumanía, no sé si me cansaré y querré volver porque no aguanto más”, concluyó.