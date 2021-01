Vanesa Martín, pareja por un día de Carolina Navarro

El pádel fue la excusa para que se reunieran en estas fechas navideñas dos malagueñas ilustres como Vanesa Martín y Carolina Navarro. Y lo hicieron en una pista, donde la artista tuvo el detalle de hacerle entrega a la jugadora de su último álbum Siete veces sí, que compuso durante la pandemia y sacó a la luz hace algo más de dos meses y que ya es Disco de Oro. A la cantante se le podía ver con una pala Starvie, la misma con la que la que fuera número uno del World Padel Tour jugó esta última temporada.

Hay buena sintonía entre ambas, como luego se podía comprobar en las redes tras el encuentro. "Compartiendo pasiones. Momentazos hoy en la pista de pádel. ¡Gracias por el discazo, me encanta! Y gracias por querer tanto a nuestra Málaga. Si con algo me quedo de hoy, a parte de las risas, es tu humildad y sencillez", escribía Carolina Navarro, a lo que Vanesa Martín respondía: "Un regalo querida, me ha encantado el ratito. ¡Generosa eres, una maquinona! Habrá que repetir".