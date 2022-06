Cómo y dónde ver en TV el Hungría-Alemania de la Nations League

Hungría cayó en un grupo bastante difícil de la Nations League, pero hasta ahora están mostrando un fútbol decente. El equipo no pudo hacer frente a la poderosa presión de Italia (1-2), pero pudo ganar puntos ante Inglaterra (1-0). Las jugadores de Marco Rossi están tratando de mantener un enfoque pragmático y competitivo y el reto es que sigan actuando de esta manera. El lado débil de los húngaros es un ataque ineficaz. Este sábado hay un duelo importante ante Alemania.

Los alemanes no comenzaron con demasiado éxito en el torneo. Aunque no se puede decir que estén en malas condiciones. El equipo siempre se esfuerza ser dominador, algo que es claramente visible en el porcentaje de posesión del balón. El bloque de Hans-Dieter Flick es vital para trabajar en la realización de posibilidades, de lo contrario perderá puntos regularmente. El equipo alemán no ha complacido a los aficionados con victorias durante los últimos tiempos y quieren levantar el vuelo.

Horario y fecha

El encuentro de la jornada 3 de la UEFA Nations League se disputará este sábado 11 de junio a las 20:45 horas en el Puskás Arena de Budapest.

Cómo y dónde ver en TV