Cómo y dónde ver en TV el Bélgica-Polonia de la Nations League

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, le tiró un dardo al técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, quien tras endosarle 1-4 a los Diablos Rojos el pasado viernes dijo que sabía que los belgas no presionaban lo suficiente.

"Con todo el respeto que tengo por él, también ha dicho que Noa Lang tiene más opciones de ganar el Balón de Oro que Kevin de Bruyne. Pero no tengo ganas de seguir comentando las declaraciones de gente que habla de nuestro equipo", dijo Martínez en rueda de prensa la víspera de que Bélgica reciba a Polonia en el estadio Rey Balduino de Bruselas en la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Tras el partido del viernes contra Bélgica, Van Gaal señaló que Noa Lang, delantero neerlandés del Brujas de 22 años, puede convertirse en un gran futbolista si ajusta "su comportamiento y su disciplina". Preguntado por De Bruyne, el seleccionador neerlandés dijo que el belga del Manchester City es para él el jugador del año y que considera que merece el Balón de Oro, pero agregó dado que los delanteros tienen más posibilidades de ganar el galardón los centrocampistas, Lang tiene más opciones que De Bruyne.

Volviendo al juego de los suyos, Martínez consideró que el problema no fue la presión arriba, sino "la falta de comunicación en la pérdida de balón". El técnico español defendió a los suyos tras el correctivo en casa en el "Derbi de los Países Planos" y recordó que tiraron dos veces al palo y se les anuló un gol.

"¿Si estoy decepcionado por la reacción de los medios o por el ambiente que rodea al equipo? No, cada uno hace su trabajo. Me hubiera decepcionado que los muchachos hubieran estado molestos por jugar estos partidos, pero ese no es el caso", dijo.

Martínez agregó que el objetivo ahora es seguir aprendiendo para tomar las mejores decisiones de cara a la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar y de ver cómo se comporta el equipo el miércoles ante Polonia. "Cuando veo a los mejores equipos europeos, ninguno ha ganado. No es una excusa, pero es un hecho", agregó.

El seleccionador de Bélgica se refirió también al estado físico del delantero Romelu Lukaku, que fue sustituido con molestias tras 25 minutos de juego contra Países Bajos.

Pese a que su lesión parece "un poco menos grave de lo que se temía", el ariete del Chelsea no jugará contra el miércoles contra Polonia ni el sábado contra País de Gales, y sólo hay "una pequeña posibilidad" de que llegue para el partido de vuelta contra la selección polaca el 14 de junio

Fecha y horario

El partido Bélgica-Polonia de la jornada 2 de la Nations League 2023 se disputará este miércoles 8 de junio a las 20:45 en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá a través de www.uefa.tv, que también tiene aplicación en smartphones con ese mismo nombre.