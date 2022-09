Cómo y dónde ver en TV el Celtic-Real Madrid

Con el fresco recuerdo de la épica que tiñó la decimocuarta Copa de Europa del rey de la competición, un Real Madrid que eliminó con remontadas para la historia a cada favorito que se cruzó en su camino antes de volver a tumbar al Liverpool en una final, inicia un nuevo desafío siendo gran referente, en Glasgow, ante un Celtic que regresa cinco años después a la Champions y en un estadio, Celtic Park, por conquistar.Firmó victorias en Glasgow el Real Madrid pero nunca en la casa del Celtic. Una sola visita, en los cuartos de final de la Copa de Europa de 1980 y con derrota (2-0) que provocó una de esas remontadas en el Santiago Bernabéu que dan forma a la leyenda.Con Carlo Ancelotti al mando, técnico más laureado de la historia de la Liga de Campeones con cuatro conquistas, el Real Madrid recuperó la corona y encara un reto que aumenta su dificultad ante los poderosos proyectos con presupuestos mayores del fútbol inglés o el PSG. Desde el fútbol, con un equipo que aumenta el físico con la llegada de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, y con la fortaleza de la historia en la competición, el equipo blanco se lanza a por la decimoquinta.Los dos fichajes para una temporada en la que el Real Madrid se despidió de jugadores que marcaron una época -Marcelo, Casemiro, Gareth Bale o Isco Alarcón-, se perfilan titulares en el estreno ante el Celtic. Rüdiger aumenta el poderío aéreo y mandará a David Alaba a la banda izquierda; Tchouaméni ha sorprendido por la rapidez con la que ha asumido el rol de Casemiro y el buen rendimiento inmediato que aporta al Real Madrid.Los referentes madridistas seguirán siendo los mismos. Thibaut Courtois en portería, con el objetivo de no encajar tras hacerlo en las cuatro jornadas ligueras pese al pleno de triunfos; Toni Kroos y Luka Modric como cerebros del juego; Vinícius Junior siempre referente como generador de ocasiones; y Karim Benzema como el dueño del gol.Tras su mejor marca en la última edición, 15 goles, a dos del récord de los 17 de Cristiano Ronaldo, Benzema quiere desafiar a la edad (34 años) y seguir mejorando sus registros por cada año que pasa. Un grupo con Celtic, RB Leipzig y Shakhtar Donetsk se presenta como propicio para intentarlo.La duda por despejar en el once de Ancelotti es mantener a Rodrygo Goes tras su buen rendimiento de los dos últimos partidos, asistencia y gol, rindiendo con nota en su primera titularidad frente al Betis, o recuperar en la demarcación a Fede Valverde por el perfil de un partido de lucha. El centrocampista uruguayo parte con ventaja.Con un impecable siete de siete se presenta el Celtic de Glasgow en esta primera jornada de la fase de grupos. Los católicos han ganado sus siete encuentros de este inicio de campaña (seis de liga y uno de Copa de la Liga) con unos registros espectaculares: 29 goles a favor y tan solo uno en contra.Su superioridad en Escocia, solo rota hace dos temporadas por el Rangers de Glasgow de Steven Gerrard, es abismal, pero Europa, y más en concreto, la Champions, donde no compiten desde 2017, es otra historia. A estar aquí les ha ayudado la exclusión del fútbol ruso, lo que permitió que el campeón de Escocia entrara de forma directa en la máxima competición de clubes del mundo sin necesidad de pasar por rondas previas.El espaldarazo económico de la Champions (donde no pasan a octavos desde la 2012/2013) les ha permitido reforzar con algún retoque una plantilla que mantiene el grupo del año pasado. La incorporación más importante es la de Jota, por el que pagaron algo más de siete millones al Benfica y que en este inicio de temporada ha participado, entre goles y asistencias, en ocho tantos de los católicos.El portugués de 23 años completa un ataque en el que destaca el israelí de 20 años Liel Abada, con seis goles en seis partidos esta temporada, y el japonés Kyogo Furuhashi, con idénticos números que Abada. El nipón, sin embargo, se lesionó en la victoria de este fin de semana contra el Rangers y es duda para el duelo contra el Real Madrid.El equipo de Ange Postecoglou se caracteriza por posicionarse con un 4-3-3 y de tener una debilidad esta podría estar en la portería, con un Joe Hart que ha vivido tiempos mejores, pero que, no obstante, es titular desde el inicio de la campaña pasada tras pasar por Torino, West Ham United y Burnley.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinícius y Benzema.Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Giakoumakis o Furuhashi, y Jota.Árbitro: Sandro Schärer (SUI).Estadio: Celtic Park

Fecha y horario

El Celtic-Real Madrid se disputará en Celtic Park desde las 21:00 horas este martes 6 de septiembre.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones (dial 56 de la plataforma) y en las aplicaciones y dispositivos de Movistar para quienes tengan contratada la opción fútbol.