Cómo y dónde ver en TV el Dinamarca-Francia de la Nations League

La sexta jornada del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League tras un partido de máximo nivel entre las selecciones de Dinamarca y Francia. En el encuentro se desarrollará el Parken Stadium de Copenhague y el árbitro rumano István Kovács será el encargado de impartir justicia. En este momento, el cuadro danés está en el segundo lugar, con nueve puntos; en tanto que la escuadra francesa ocupa la tercera posición, con cinco.

La selección de Francia ha tenido una opaca participación en la UEFA Nations League, pero por ahora consigue evitar el descenso. En el partido vital ante Austria, el plantel de ‘Les Bleus’ se impuso con comodidad por 2-0. No obstante, aún no está salvad completamente, si no gana en Copenhague deberá esperar que Austria no lo haga ante Croacia para consumar la salvación. Los croatas son líderes.

Los daneses ya completaron una gran clasificación para el Mundial e hicieron una notable Eurocopa, así que tienen opciones serias de acceder a la Final Four. Necesitan ganar y que no lo hagan los croatas en Austria.

Fecha y horario

El Dinamarca-Francia de la UEFA Nations League se disputará este domingo 25 de septiembre en el Parken Stadion de Copenhague a las 20:45 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será ofrecido en directo a través de UEFA.TV, por su web y también por las diferentes aplicaciones.