Cómo y dónde ver en TV el Escocia-Ucrania de la Nations League

Escocia y Ucrania se enfrentan en un partido aplazado del grupo B1 de la Liga de Naciones, en el que ambos equipos pelean por el liderato para conseguir el ascenso al A. Ucrania sigue liderando esta sección con un punto de ventaja sobre Escocia (siete y seis), tras empatar en la cuarta jornada contra la República de Irlanda, con un partido menos que irlandeses y armenios, que tienen cuatro y tres.

No se puede resolver nada hasta la celebración del partido (aparte de que los ganadores estarán a salvo del descenso, y una victoria de Ucrania dejaría a Irlanda y Armenia fuera del ascenso y una victoria de Escocia dejaría a Armenia fuera del ascenso). Ucrania estará a salvo del descenso si gana, igual que Escocia. Irlanda no podría ascender si Ucrania gana y Armenia no podría ascender si Ucrania o Escocia gana.

Fecha y horario

El Escocia-Ucrania es partido aplazado de la jornada 1 del Grupo B1 de la UEFA Nations League. Se disputará en Hampden Park (Glasgow) a partir de las 20:45 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro podrá verse a través de UEFA.tv, por su web o por su app.