Cómo y dónde ver en TV el España-Suiza de la Nations League

La selección española de fútbol completó su último entrenamiento antes de la disputa de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suiza, con una suave sesión en La Romareda con gran ambiente entre los jugadores, seguida a pie de campo por el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y en la que Luis Enrique Martínez no dio pistas del equipo titular.Aseguró antes de completar el último entrenamiento el seleccionador español que ya tenía decidido los once jugadores que iniciarán el partido ante Suiza, pero que no lo ha comunicado a su equipo y no lo desvelará en público antes. Solo admitió que el tridente no se alejará mucho del formado por Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata.Sobre el césped, en buenas condiciones y con Zaragoza volcada con la selección, Luis Enrique no probó nada con sus 25 internacionales en la media hora que dejó abierta la sesión a la presencia de los medios. Tras los rondos y las bromas entre jugadores, con pasillo de collejas para Robert Sánchez, Gavi y Borja Iglesias tras ser los perdedores del juego, el seleccionador repartió petos sin mostrar nada.Futbolistas de la misma demarcación recibieron peto así que la última sesión no dejó ninguna prueba del once ni por líneas. Fue un corto entrenamiento tras el viaje de la mañana, para tomar sensaciones en el escenario del encuentro, La Romareda, donde la selección española regresa 19 años después.El pequeño cupo de entradas que fue devuelto por la Federación Suiza, ha sido vendido en menos de una hora y La Romareda presentará un lleno como hace muchos años, para apoyar a la selección española en su objetivo de repetir presencia en la final a cuatro de la Liga de Naciones.

Fecha y horario

El encuentro España-Suiza de la Nations League se disputará este sábado 24 de septiembre en La Romareda (Zaragoza) a las 20:45 horas.

Cómo y dónde ver TV

El partido se podrá ver a través de La1 de TVE.