Cómo y dónde ver en TV el España-Turquía del Europeo sub 17

Además, Julen Guerrero, que fue parte de la Academia del Málaga tiempo atrás, ha puesto en valor la unión de la selección: "somos un grupo muy unido y esa es una de nuestras principales armas". Finalmente, el entrenador vasco tiene claro que "la meta es llegar lo más lejos posible y que los chicos sigan creciendo y sumando experiencias".

La selección sub 17 busca conquistar su décimo campeonato de la categoría. El cuarto siendo el europeo plenamente sub 17, aunque UEFA ha equiparado los sub-17 y los anteriores Europeos sub 16, dentro del palmarés de la competición. Croacia-2017, Turquía-2008, Bélgica-2007, Inglaterra-2001, República Checa-1999, Alemania-1997, Suiza-1991, España-1998 y Suiza-1991 son las 9 ediciones logradas por la selección española.

El debut es ante Turquía. En la plantilla hay un ex canterano malaguista, Antonio David Moreno, ahora en el Real Madrid, y un jugador nacido en Estepona, Víctor Moreno, ahora en el Villarreal.

Fecha y horario

El partido se disputará en el Ness Ziona Municipal Stadium de la ciudad israelí a las 19:00 horas (20:00 hora local) del martes 17 de mayo de 2022.

Cómo y dónde ver en TV

El partido entre España y Turquía será ofrecido en directo por Teledeporte. También podrá ser seguido por la aplicación RTVE Play. Igualmente, todo el Europeo se puede puede ver en abierto por UEFA.tv.