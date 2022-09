Cómo y dónde ver en TV el Sevilla-Manchester City

El Manchester City, favorito a liderar el grupo G de la Liga de Campeones, inicia el torneo reforzado con el noruego Erling Haaland y con la idea de refrendar ese pronóstico ante un equipo que ha sumado un punto de doce posibles en el arranque de la Liga y que muestra una desorientación que hasta ahora no ha podido corregir Julen Lopetegui.Los sevillistas, por lo visto en estas semanas, echan de menos a la pareja titular de centrales de la pasada campaña, el francés Jules Koundé y el brasileño Diegos Carlos, ambos traspasados, y han encajado ocho tantos en cuatro partidos, mientras que el anterior curso acabaron como los menos goleados de LaLiga.Eso, unido a la falta de ideas ante las porterías adversarias, se ha traducido en las malas sensaciones que da el equipo cuando surgen contratiempos, como se vio el pasado sábado en el estadio de Nervión en la exigente visita del Barcelona, al que opuso un buen arranque de partido pero frente al que fue a menos según entraban los goles (0-3).Ahora, con poco tiempo para digerir esa dolorosa derrota, y con el ambiente caldeado entre sectores de la afición por lo que ven, los de Lopetegui se encuentran con uno de los poderosos del continente, que llega además con el noruego Erling Haaland, delantero que lideró hace dos temporadas al Borussia Dortmund alemán para eliminar al equipo hispalense en los octavos de final de la 'Champions'.El técnico guipuzcoano no puede contar para recibir al equipo inglés con el extremo mexicano Jesús 'Tecatito' Corona, quien en la pretemporada sufrió una grave lesión de la que tardará varios meses en recuperarse y por ello no ha sido inscrito para esta fase de la Liga de Campeones.Otro que tampoco ha sido inscrito es el mediapunta Óliver Torres, éste por decisión técnica al tener el Sevilla que descartar a otro jugador de su lista A por los requerimientos exigidos por la UEFA.Además, uno de los fichajes de esta campaña, el central brasileño Marcao Texeira, está en proceso de recuperación de una merma física por la que aún no ha podido debutar, mientras que otro central, el neerlandés Karim Rekik, fue baja ante el Barça por lesión, aunque este lunes trabajó ya con el grupo, por lo que podría reaparecer, pese a que Lopetegui comentó este lunes que llega "justito".Lo mismo dijo del extremo argentino Erik Lamela y del centrocampista brasileño Fernando Reges, ambos titulares el sábado y que en esta sesión no se ejercitaron con la plantilla, por lo que precisó que tendrán que "esperar a mañana" para decidir los que pueden jugar.Otro de los refuerzos de este curso, el delantero belga Adnan Januzaj, llegó la pasada semana libre tras su etapa en la Real Sociedad y está en un periodo de alcanzar la forma física ideal después de trabajar individualmente esta pretemporada, por lo que Lopetegui no le incluyó en la convocatoria del último partido de LaLiga.El Manchester City que saltará al Ramón Sánchez-Pizjuán da miedo. Mucho miedo. Su inicio de temporada no ha sido el más espectacular posible, con pinchazos contra el Newcastle United y el Aston Villa, ambos fuera de casa. También tuvo que recuperar un 0-2 en contra ante el Crystal Palace. Pero ni con esas deja de asustar un conjunto que ha limado sus debilidades de otros años con la contratación de uno de los mejores 'nueves' del mundo.La irrupción de Erling Haaland en la "Premier League" ha sido estratosférica, con el récord de diez goles en sus primeros seis partidos en la competición. El noruego viene de hacer dos tripletes consecutivos y un gol al Villa, y llega a un estadio donde ya se salió con la camiseta del Borussia Dortmund.La "Champions", su cuenta pendiente y la del City, es la mayor motivación de un hombre que aspira a romper cualquier registro goleador.Donde ha dejado más dudas el City es en el apartado defensivo. La baja de Aymeric Laporte, unida a la de Nathan Aké en el comienzo de temporada (aunque el holandés podría estar de vuelta para el viaje a Sevilla) y la venta de Oleksandr Zinchenko, han mermado las opciones de Pep Guardiola, que además tiene tocado a Kyle Walker.Si el inglés no se recupera a tiempo, a la pareja Dias-Stones se le sumaría en el lateral derecho Joao Cancelo y en el izquierdo el español Sergio Gómez, una de las incorporaciones en este mercado veraniego, que ya ha tenido minutos en tres partidos de liga.Tras darle descanso contra el Villa, pese a venir de hacer un doblete al Nottingham Forest, Guardiola podría contar de inicio con Julián Álvarez en una banda como acompañante de Haaland. El argentino y el noruego se entienden a la perfección y han producido trece goles entre ambos en el arranque de la Premier.Para el City este encuentro también es importante desde lo anímico, porque supone volver a escuchar el himno de la "Champions" después de la dolorosa eliminación contra el Real Madrid en las semifinales de mayo.

Alineaciones posibles

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Nianzou, Rekik, Acuña; Gudelj, Delaney; Suso, Isco, 'Papu' Gómez; y Rafa Mir.Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Gómez; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Álvarez, Haaland y Bernardo.Árbitro: Davide Massa (Italia).

Fecha y horario

El Sevilla-Manchester City de la Liga de Campeones se disputará este martes 6 de septiembre a las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones 2 (dial 57 de la plataforma) y en las aplicaciones y dispositivos de Movistar para quienes tengan contratada la opción fútbol.