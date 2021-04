Virginia Fernández: del colegio a Europa

Virginia Fernández Robles (Málaga, 1989) estudió en el Colegio Europa, premonitorio nombre, una de las cunas del balonmano malagueño. Allí se unió para siempre a este deporte, en una posición de portera en la que puede pensarse que en edad infantil puede dar miedo por los pelotazos. No a Virginia, que a sus 32 años es una de las jugadoras más experimentadas de este Rincón Fertilidad que hace historia y que este sábado comienza la final de la EHF Cup tras los títulos de Copa y Supercopa.

"Eligió más mi entrenador que yo, desde muy chiquitita me recuerdo ahí en la portería. Recibir pelotazos no me asustaba, era un poquito cafre", bromea la meta malagueña, que admite que la portería es algo distinto en el balonmano: "Me gustaban mucho todos los deportes y, con los años, he sabido valorar lo que es el puesto de portera de balonmano. Y te empieza a apasionar, aunque creo que también te debe apasionar ser extremo para que te llene el balonmano. Ser portera de balonmano me llena, es un orgullo. A lo mejor podía ser una lanzadora zumbadora, pero...".

"Soy malagueña de pura cepa. Estaba en el Colegio Europa, ahora Estela [Doiro] ha estado allí haciendo prácticas y me han venido recuerdos de mi colegio. El Europa era uno de los filiales del entonces Balonmano Costa del Sol. Diego [Carrasco] me cogió un día del brazo y me dijo que fuera a entrenar con ellas. Le doy las gracias a todos los entrenadores que tuve, pero Diego me dio la oportunidad de disfrutar de este club", rememora Virginia Fernández. La figura del malogrado Diego Carrasco está presente cada día, como un gurú que nunca se irá, en el club.

Este crecimiento del club también reposa en aquellas fases de ascenso a la élite en las que se estrellaba repetidamente el equipo, hasta que hace siete años llegó el salto y, de ahí, la consolidación. "He vivido muchas épocas. Cuando nos metimos en la Copa de la Reina, cuando hace siete años nos metimos en la fase de ascenso y por fin lo conseguimos. Año tras año ha sido una lucha continua, ascensos que no se consiguieron en el último partido, en el último minuto...", señala la meta malagueña como una de las claves que forjó la identidad luchadora que tiene ahora el Rincón Fertilidad: "Estamos en la mejor fase que el club ha podido ofrecer a los malagueños. Se quería esto, haber ganado Copa y Supercopa, poder ganar esta final de la EHF. Hemos llegado a uno de los objetivos que merecían los más de 25 años que se llevan luchando. Agradezco al cuerpo técnico, a la presidencia, a las instituciones... Carmen Morales, Pepa y Diego, que está claro que fue una de las torres de este club".

"Es una alegría disputar finales, esta es la tercera. Es un sueño para nosotras y estamos con mucha ilusión. Estamos echando un vistazo al Lokomotiv. Es un equipo completo a nivel defensivo y ofensivo. Mantiene la base de jugadoras de la selección croata y eso marca el nivel. Vamos con mucha humildad y concentración, es la única manera de seguir soñando", reflexionaba Virginia sobre la preparación para la final.

La portería es una posición esencial en el balonmano. Son muchas intervenciones por partido y el nivel de acierto a la hora de parar decanta partidos. Es como un microcosmos dentro de un equipo. "El estudio a nivel táctico es un poco diferente, detallamos mucho los lanzamientos, marcamos las jugadoras principales del rival. Hay que saber de cada jugadora su potencial, en el tema de los lanzamientos, movimientos, cómo es la dinámica... Es un poco diferente de lo que estudian el resto, es diferente", explica Virginia, que comparte la meta con una internacional como Merche Castellanos que ha dado exhibiciones variadas en muchos partidos de esta temporada: "El mundo de portero hay que entenderlo, estamos separadas de ese grupo que ataca y defiende continuamente y es cierto que es muy importante tener un buen feeling con tu compañera para dar el 100%, es trabajar duro y apoyar. Es un mundo un poco solitario dentro del balonmano. Estoy superorgullosa de tener a Merche Castellanos como compañera. Entre las dos trabajamos muy duro y estamos dando ese gran nivel. Creo que lo importante es sentirse parte de todo, cuando no estás en pista es como si estuvieras. Somos dos, gracias a esa competitividad nos está dando el nivel. Merche tiene un nivelazo, lo demuestra partido a partido. Cuando para siento que lo hacemos las dos juntas. Es reflejo del esfuerzo que hacemos diariamente, a nivel psicológico y deportivo. Cuando para una u otra sentimos las dos que es nuestro trabajo y nos sentimos orgullosas".

Hace unos años, a la portera malagueña le salió una oportunidad que no pudo rechazar. Era ir a Suecia. En toda Escandinavia el balonmano es algo distinto, tiene un seguimiento superior. "A nivel personal, la experiencia me enriqueció muchísimo. A nivel deportivo, también. Es ver el balonmano en otra cultura. Aprendes, sigues aprendiendo y no te estancas. Sigues evolucionando. Es una experiencia muy positiva que me ha hecho cambiar en muchos aspectos mi forma de ver el deporte y la vida. Después llego de nuevo a mi Málaga, confía mi mi club otra vez en mí. Fue lo que me enseñaron ellos y, además, ahora con un proyecto muy ambicioso", rememora la malagueña sobre su experiencia extranjera.

El balonmano llena, pero no deja rentas para vivir en el futuro y hay que formar. "El balonmano es un modo de vida diario, pero lo más importante es progresar a nivel intelectual. Estoy estudiando Auxiliar Técnico de veterianaria, ya termino ahora mis prácticas. Ya sea conectada o no al balonmano, me gustaría ampliar mis idiomas, sacarme el título de entrenadora nacional y devolver un poco al balonmano lo que me ha aportado a mí", recuerda aquella niña del Colegio Europa que, junto a sus compañeras, intenta esta semana asaltar el continente.