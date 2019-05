Tarde-noche de altibajos en Adelante Málaga, la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Pese a que durante buena parte del recuento se vio e incluso se celebró levemente un posible gobierno en la capital junto al PSOE con hasta cuatro concejales, el sabor final fue amargo, con tres representantes y la imposibilidad de sumar entre las fuerzas de izquierda. La reacción del partido en el centro social y cultural La Nave llegó pasadas las 23:30 con un mensaje de objetivo incumplido y palabras hacia Málaga Ahora y Ciudadanos.

El candidato a la alcaldía de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, mostró su agradecimiento "al trabajo de los apoderados y apoderadas" y "sobre todo a las casi 25.000 personas que han confiado en este proyecto como candidatura alternativa para esta ciudad", e hizo visible su disgusto con los resultados: "Lamentablemente no podemos estar satisfechos, aunque es cierto que nos consolidamos como tercera fuerza política en esta ciudad. A pesar de ello, el PP es la fuerza más votada en estas elecciones municipales y la suma de la izquierda no suma mayoría absoluta".

Ante la posible reedición del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos de los últimos cuatro años, Zorrilla pide a la formación naranja que permita un gobierno entre PSOE y Adelante Málaga: "No hemos conseguido el objetivo que nos planteamos, pero no está toda la palabra dicha aún. La izquierda tiene 15 concejales. Suma uno más que el Partido Popular y quiero recordar también al señor al señor Cassá que dijo durante esta campaña que no llegaría a ningún acuerdo con ninguna fuerza política que llevara algún imputado en sus filas. El Partido Popular lleva al señor Pomares investigado judicialmente, y uno es preso de sus palabras. Si tiene en estima lo que es su palabra, debe cumplir con ella. Por tanto, pedimos al señor Cassá que con su abstención permita un gobierno de la izquierda en Málaga".

Por su parte Remedios Ramos, coordinadora local de IU, que acudía como cuarta en la lista y no podrá repetir como concejala, apuntó directamente que "la fragmentación de la izquierda ha impedido desplazar a Paco de la Torre y al PP del ayuntamiento" y señaló a "nombres, apellidos y organizaciones responsables": "Hay una fuerza que decidió no unirse a la confluencia y que es responsable de que ahora mismo en Málaga no haya ningún cambio. Tiene nombre y es Málaga Ahora. Paco de la Torre debe darles las gracias".

También comparecieron Francisca Macías, número dos, que aseguró que "vamos a estrar siempre del lado de gente honesta y trabajadora de nuestra ciudad", mientras Juanjo Espinosa, de Podemos, se mostraba satisfecho con una campaña "propositiva y constructiva" y mantenía que harían oposición "ante un proyecto agotado como el del Partido Popular y el de las derechas, que no mira por los trabajadores, que es un proyecto especulativo y que viene a torpedear nuestros recursos naturales".