Eduardo Zorrilla es el candidato número uno a la Alcaldía de Málaga por Adelante Málaga, el partido en el que van de la mano IU y Podemos.

–Ha propuesto crear 25.000 empleos en cuatro años en Málaga. ¿Cómo lo va a hacer?

–Son 25.000 empleos temporales en cuatro años para aliviar la situación económica de muchas familias, sobre todo de parados de larga duración. Se trata de invertir 7,5 millones de euros al año. Es una cantidad asumible por el Ayuntamiento, porque gastamos el doble en estudios técnicos de proyectos que ni siquiera se hacen. Además hay 12,5 millones de euros de planes de empleo de la Junta que el Ayuntamiento se ha descolgado de ellos y queremos que los asuma. En total son 20 millones de euros al año, 80 millones en cuatro años.

–¿Qué tipo de empleo es?

–Es para actuaciones de regeneración y rehabilitación urbana y tareas de cuidados de personas. Hasta ahora el PP ha dicho que el empleo no es su competencia, pero nosotros siempre decimos que sí es de la incumbencia del Ayuntamiento. Tampoco es su competencia ayudar a los empresarios y hay programas municipales para ellos. Es cuestión de voluntad política.

–En cualquier caso, lo que hace falta son contratos fijos.

–Claro. Este plan de empleo no es la panacea. No vamos a engañar a nadie. Son empleos que oscilarán entre los tres y los doce meses.

Medio Ambiente "Planteamos desde hace años bonificaciones fiscales a empresas y viviendas que usen energías renovables”

–¿Qué plan tiene Adelante Málaga para cambiar el modelo productivo en la ciudad?

–Hay dos problemas importantes en el modelo productivo en Málaga. El primero es el monocultivo del turismo, que se ha propiciado desde el propio Ayuntamiento, y el segundo es la estacionalidad. Hay que diversificar los sectores. El turismo es bueno, pero uno de calidad que genere más valor añadido y consuma menos recursos y no uno de bajo coste. Málaga reúne condiciones para ser un referente en la industria audiovisual, de software, aplicaciones o videojuegos. Habría que poner más recursos del Ayuntamiento para este tipo de iniciativas y, además del dinero, hay que eliminar trabas burocráticas. Otro motor es el medio ambiental. Planteamos desde hace años dar bonificaciones fiscales a las empresas que ponen en marcha sistemas de gestión de residuos, de reciclado, de uso de energías renovables. Y también a las viviendas. Con eso se pueden crear nichos de empleo importantes. Por otra parte, pienso que no estamos utilizando al máximo el PTA y el Puerto y la inteconexión entre ellos. En el PTA hay casi 20.000 empleados, pero vemos empresas que se plantean venir y no lo hacen por problemas de movilidad y otras que están en el parque y planteando irse. Hay que poner solución a esos problemas, al menos en la parte que le toca al Ayuntamiento, con nuevos accesos y más conexión de autobuses. En el puerto es básica su conexión ferroviaria, para dar más salida a productos agroalimentarios o tecnológicos malagueños.

–¿Qué otras grandes líneas se marcan en su programa?

–En Málaga hay más de 20.000 familias que necesitan vivienda y son solo las que están registradas en el registro de demandantes de vivienda. Hay muchas más que ni siquiera están registradas y hay posibilidades de promover muchas más viviendas en Málaga. Es verdad que no toda la culpa es del Ayuntamiento. El Estado y el gobierno autonómico, con gobiernos del PP y PSOE, retiraron la financiación a los ayuntamientos con la excusa de la crisis para hacer viviendas de alquiler a precios asequibles. Dicen que hemos salido de la crisis pero no se han recuperado esas subvenciones para que los ayuntamientos hagan viviendas de alquiler. Pero otros ayuntamientos gobernados por la izquierda, como el de Zaragoza, sí están haciendo viviendas con financiación del Banco Europeo de Inversiones. Financia el 50% y el otro 50% lo puede poner el ayuntamiento con suelo sin desarrollar que hay en el PGOU. Ese suelo se puede vender para promover miles de viviendas y, además, se genera empleo.

–¿Mantendría usted la Ciudad de los Museos?

–Ha sido uno de los puntos más propagandísticos del alcalde. Se han acumulado museos para el turismo y hay que cambiar el enfoque. Hay que reforzar la señas de identidad, no solo atraer turistas. No quitaríamos los museos existentes pero sí los gestionaríamos desde lo público.

–¿Ve más cerca un cambio de gobierno en alianza con PSOE y Málaga Ahora?

–Sí. Lo palpamos en la calle. Hay ganas de cambio en estas elecciones.

–Manuela Carmena dijo que votaría a De la Torre. ¿Le ha sentado mal?

–Lo interpreto como un gesto de cortesía en una entrevista entre dos alcaldes con una relación cordial. No le di más valor.

–¿Teme que haya confusión con tanto cambio de nombre?

–Es un handicap, sobre todo cuando participamos en unas elecciones nacionales hace unos días con otro nombre. Pero vamos con el mismo nombre que en las andaluzas. Confiamos en que el electorado está suficientemente informado e identifica claramente a la hora de votar que somos IU y Podemos.

El chalé de Pablo Iglesias "Si tuviera dinero esperaría a acabar mi etapa de concejal para comprar una casa como la de Iglesias”

–¿Está IU definitivamente desaparecida?

–No, ni mucho menos.

–¿Se compraría usted un chalé como el de Pablo Iglesias?

–Lo ha comprado con el dinero que gana honestamente y con una hipoteca. No me parece escandaloso. Lo escandaloso es los que se han enriquecido con la corrupción. Yo no me lo compraría porque no tengo dinero para ello [se ríe]. Si lo tuviera me esperaría a acabar mi etapa de concejal por eso del pudor y la imagen pública.

–¿Se iría a una de las torres de la Térmica o de Repsol?

–No, no, con lo que yo he batallado contra esas dos. Además en Repsol vamos a gobernar nosotros y a hacer un parque [se ríe].