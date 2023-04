Independientes Ronda asegura que sale a luchar por la Alcaldía

La batalla política en la elecciones municipales de Ronda suma una nueva candidatura confirma, aunque ya se había anunciado su presentación por parte del concejal no adscrito, Carlos Mirasol, que será en candidato de Independientes Ronda (iRonda).

Un nuevo partido que incorpora como número dos al hasta ahora líder de Ciudadanos, Alberto Serrano, que tras tomar la decisión de no ser candidato en las próximas elecciones municipales ahora decidió incorporarse a esta formación independiente que se autodefine como “ni de izquierdas, ni de derechas”.

La formación eligió la barriada de La Dehesa para realizar la presentación de la candidatura, en la que figuran numerosas caras nuevas que hasta el momento no se encontraban en la política rondeña, resaltando la presencia de Belinda García, David Guerrero y Elisabet Moreno en los cinco primeros puestos.

Mirasol se mostró convencido de la fuerza del equipo que la acompaña en esta aventura en solitario, aunque se trata de un veterano político de la ciudad que en las últimas elecciones formó parte de la candidatura de APR que encabezó Antonio Marín Lara.

Además, resaltó la mezcla de juventud con experiencia de la candidatura, al tiempo que arremetió contra aquellos que pensaban que no sería capaces ni de reunir al número necesario para proceder a su registro. “Los que decían que no entrábamos en un taxi se han equivocado”, dijo Mirasol, que no dudó en fijar la lucha por la Alcaldía como objetivo “Vamos a por todas”, señaló.

De momento, los representantes de la formación están manteniendo reuniones con los diferentes colectivos de la ciudad para conocer sus reivindicaciones. “Aunque Alberto y yo tenemos responsabilidad de gobierno y conocemos algunas cuestiones de nuestras áreas, queremos recabar una información más amplia para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”, dijo Mirasol.

De igual modo, Serrano se mostró muy ilusionado con este nuevo proyecto político tras cerrar su etapa en Ciudadanos, por lo que decidió dar el paso y trabajar junto a su actual compañero de gobierno dentro del equipo de lidera la popular, María de la Paz Fernández.