Inés Arrimadas: "Málaga es una ciudad demasiado importante para que se gestione desde la inercia y el conformismo"

La portavoz de CS en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que Málaga es "una ciudad demasiado importante como para seguir dejándola en la inercia y en el conformismo y en las mismas promesas que nos han ejecutado en los últimos 20 años". Así lo ha afirmado Arrimadas, que ha participado en desayuno informativo con los medios, junto con el diputado nacional Guillermo Díaz y la candidata de CS a la Alcaldía, Noelia Losada.

Arrimadas ha afirmado que Málaga es "uno de los lugares de España donde mejor se representa al proyecto de CS". Es más, ha dicho que "estamos en un lugar especial, porque en pocos lugares más hay una gran experiencia de gestión en una gran ciudad como Málaga". Además, ha valorado que Losada es una de las personas "que mejor representan los valores" del partido naranja, ya que "es una mujer trabajadora, inteligente, que ha superado un reto increíble que es entrar a gobernar Málaga por primera vez y gobernar muy bien".

Por ello, ha incidido en que estas elecciones deben ser "entendidas en su importancia" y ha aludido a la abstención en las pasadas municipales. Ante ello, ha apelado a los ciudadanos a que vayan a votar "porque realmente lo que le pasa a Málaga nos importa a todos los andaluces y a todos los españoles". A juicio de Arrimadas, "Málaga no compite en su ámbito estrictamente geográfico, compite en el mundo con otras grandes ciudades a nivel internacional".

En este punto, ha valorado "la experiencia de gestión que hemos demostrado" y ha dicho que la ciudad "se merece seguir teniendo a CS en el gobierno", porque si no, "volveremos a un sistema en el que Málaga se va a gestionar desde la inercia y la comodidad". "Málaga es demasiado importante como para que se gestione desde la inercia y desde la comodidad", ha apostillado. Frente a ello, ha incidido en que Málaga se tiene que gobernar "desde la innovación, desde la modernidad, desde la rigurosidad y por supuesto desde la honestidad de no dejar pasar ni una de las barbaridades que se han asimilado a nivel de gestión municipal no sólo en Málaga sino en otras muchas ciudades".

Arrimadas ha advertido de que "hay grandes proyectos de ciudad que son promesas desde hace 20 años" y ha señalado que "las grandes ciudades, si se acomodan, si no entienden que están compitiendo en un entorno tremendamente exigente, pueden empezar a perder posiciones y eso no le puede pasar a Málaga". En este sentido, ha citado a Barcelona, "con una administración absolutamente enloquecida" y "que ha combinado un muy mal gobierno autonómico con un muy mal gobierno local", lamentando que "ha perdido posiciones muy rápido".

Por ello, ha dejado claro que "Málaga no puede caer en el conformismo y en el 'no pasa nada'" y ha apostado por que esté "en un nivel de exigencia que es el que le marca el entorno internacional" y, para eso, ha asegurado, "está preparado y tiene equipo CS", valorando, de nuevo el trabajo de Noelia Losada. En este sentido, Arrimadas ha dicho que si la pregunta que se tuviera que responder en las urnas el 28M fuera "quién cree usted que está más preparado para gobernar mejor Málaga", "CS tendría un resultado espectacular", apelando a que los malagueños se hagan esa pregunta.

Candidatura de Ciudadanos en Málaga

También ha asegurado que es "tremendamente importante tener candidatos que no hacen promesas vacías" y sí "propuestas sensatas y realistas para una ciudad como Málaga". Así, se ha referido al debate que tuvo lugar este pasado jueves, destacando que frente a partidos "que en campaña electoral empiezan a poner tweets y pancartas y anuncios con promesas irrealizables", está CS que "sigue haciendo promesas realistas, ejecutables y que son buenas para la ciudad". "Málaga tiene una enorme oportunidad de seguir creciendo, de seguir despuntando y de seguir siendo esa ciudad motor" de la provincia y de España.

Por último, Arrimadas ha dicho que "lo que se va a dirimir en las próximas elecciones es cuáles van a ser los gobiernos municipales de todos los ayuntamientos de España", al tiempo que ha añadido que "hay un interés claro" por parte del los partidos del bipartidismo "de intentar ver estas elecciones no como lo que son, que es decidir el futuro de tu ciudad o municipio durante los próximos cuatro años, sino como una especie de trampolín para ver quién va a llegar primero a Moncloa".

"Nosotros, que somos gente que sabemos lo que es trabajar en la sociedad civil, que nos preocupan los problemas, que tenemos un proyecto y candidaturas muy solventes, estamos centrados en lo que sabemos que son estas elecciones que es decidir los futuros gobiernos municipales de los próximos cuatro años", ha concluido.

Losada asegura que el "voto útil lo representa Ciudadanos"

Por su parte, la candidata de Cs a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha insistido en la campaña está "dando la razón" a CS. "El voto útil para el 28 de mayo lo representa Ciudadanos", mostrándose convencida de "volver a ser decisivos de nuevo, como lo llevamos siendo estos ocho años". "Ciudadanos le viene muy bien a Málaga".

Ha aludido también al debate de este pasado jueves y al posicionamiento de CS en esa "zona intermedia entre los que gritan a la izquierda que todo está fatal, que todo va mal" y la "derecha con un triunfalismo de que ya todo está hecho, cuando es verdad que no están hechas muchísimas cosas, que hay que seguir avanzando". A su juicio, en el debate se vieron tres modelos, como es el de CS, con "propuestas"; el de "PP, agotado, incómodo en el debate, que no soporta que le lleven la contraria, que no lo lleva bien, que lo que le gusta es el ordeno y mando, que es lo que no lleva haciendo toda la vida; y el de PSOE y Unidas Podemos con sus mantras de siempre, con su todo va mal".

Por último, ha enumerado las diferentes propuestas que plantea CS y ha incidido en que este 28M "nos vamos a jugar la Málaga que todos queremos para vivir. Vamos a ser el árbitro, vamos a ser el control del poder absoluto". Ha dicho que "con CS en los gobiernos no se producen despilfarros de dinero público, no se enchufa la gente a dedo de los partidos y no se tienen las tentaciones que los partidos de PP y PSOE nos han demostrado durante cuatro décadas". "Ciudadanos siempre ponemos en el centro de las negociaciones lo que le viene bien a Málaga, los proyectos concretos de esta ciudad y que esta ciudad sea una ciudad más amable y con más oportunidades para los que viven aquí", ha defendido.

Viviendas turísticas

Por otro lado, también han sido cuestionada Arrimadas por el problema de las viviendas turísticas y ha dicho que en "España hay un problema de acceso a la vivienda. No se puede hacer un análisis solo de la vivienda turística sin englobarlo dentro de lo que es el sector económico y el problema del acceso a la vivienda".

"Sí que es verdad que yo creo que determinados partidos optan siempre por soluciones que son muy drásticas", ha advertido, lamentando que "son soluciones que evidentemente te caben en una pancarta pero no solucionan la realidad". Así, ha defendido el modelo de CS "muy equilibrado, razonable y que, además, entiende la problemática".

Al respecto de las viviendas turísticas, Losada también ha dicho que en vez de prohibirlas "hay que regular que cumplan con la normativa". "Yo no le miento a los malagueños, el problema de la vivienda es enorme, de difícil solución, no tiene solución mágica, pero sí aplicar medidas para mejorarlo", ha concluido.