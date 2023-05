Joaquín Villanova: "Se ha visto que el pueblo no quiere cambiar, quiere seguir el mismo rumbo"

Joaquín Villanova lo ha vuelto a hacer. Después de 26 años al frente de la alcaldía de Alhaurín de la Torre, el PP de Villanova ha consolidado una vez más su mayoría absoluta. En estas últimas municipales, el PP ha conseguido el 56,43% de los votos, por lo que en los próximos cuatro años tendrá 13 concejales, uno más que en estos últimos cuatro años. Villanova afronta esta nueva legislatura con muchas ganas, puesto que se siente más fuerte que nunca e incluso “imparable” y apoyado por su pueblo.

–¿Cómo valora los resultados de estas elecciones?

–Pues que me considero imparable como Alhaurín de la Torre, es decir, después de tantas legislaturas, porque afortunadamente estamos hablando de 26 años de alcalde, una vez más el haber revalidado y haber sido apoyado por una mayoría tan amplia de casi el 60% de los votos pues viene a refrendar lo que se ha hecho bien. En estos cuatro años se ha hecho una buena gestión, hemos seguido avanzando en proyectos, en infraestructuras del municipio tanto deportivas como culturales y carreteras. El pueblo no quiere perder el ritmo y el paso del progreso que lleva. Estoy satisfecho y contento por ver después de cuatro años difíciles como el pueblo da más respaldo, ya que antes éramos 12 y ahora somos 13 y la oposición eran nueve y ahora son ocho. Me siento feliz y reconocido por el apoyo del pueblo.

–Entonces, el balance que hace de esta última legislatura es positivo

–Claro, hemos hecho unas cinco actuaciones. De los proyectos de carreteras estamos finalizando el acceso a la A7 dese Alhaurín. La obra sigue, quedan un par de meses para que se acabe. El trabajo, la constancia y el siempre pensar en todo el mundo no solo en una parte del municipio, el pueblo lo ha reconocido. Cuando gano las elecciones, para mí al día siguiente se empieza a trabajar para conseguir una nueva mayoría absoluta en la próxima legislatura.

–¿Qué le depara a Alhaurín en estos próximos cuatro años?

–Le depara un futuro con mucho crecimiento de empleo, crecimiento sostenible y más calidad de vida con los 23 parques que tenemos. Además, queremos hacer un Parque Central en el centro del pueblo que tiene aproximadamente 120.000 metros y construir dos pabellones. En definitiva, hay muchas cosas que hacer que están incluidas en el programa de 312 propuestas.

–Entre esas 312 propuestas ¿qué proyectos destaca?

–Entre ellas está el teatro que es una obra de unos ocho millones de euros que ya está en las primeras fases de estructura. El 1 de julio empezamos con la lanzadera para ir a la estación de tren del Aeropuerto, por lo que vamos a tener un enlace con una estación de tren a cinco minutos, que es el tiempo que se tarda desde el Aeropuerto a Alhaurín de la Torre. El horario sería de 6:30 hasta las 23:00. También hay un instituto y un colegio nuevo. Además, con estos nuevos proyectos se podrán crear hasta 25.000 empleos que es lo más importante. Todos los proyectos que hemos presentado son muy ilusionantes y que van a contribuir a la calidad de vida de los vecinos.

–El PP se ha hecho con la mayoría absoluta de nuevo, pero también ha salido del Ayuntamiento del municipio Ciudadanos y ha entrado Vox, ¿qué valoración hace al respecto?

–Esto es el resultado de la libertad de elección de la población que ha decidido aniquilar la opción de Ciudadanos que emergió con mucha velocidad, como Podemos, que decían que iban a regenerar la política en España y al final no han regenerado nada. Ahora están donde se han buscado estar, ya que han decepcionado, han desilusionado y han sido un experimento con gaseosa porque se ha vuelto a los grandes partidos, a los que tienen una estructura fuerte, cimentada en el esfuerzo y en el trabajo. Aunque a pesar de eso salen algunos garbanzos negros en los partidos grandes, lo que hacemos es depurarlos y quitarlos de en medio para que no perjudiquen a la imagen de un partido tan grande como el Partido Popular o el Partido Socialista. A nosotros nos interesa que los partidos grandes sigan conformando el poder en España porque todos los partidos pequeños tienen poco recorrido, son personalistas y se basan en dos o tres personas y cuando se les ve el plumero, se hunden.

–Después de 26 años, con PSOE, Vox y Con Andalucía en el Ayuntamiento, ¿cómo afronta esta nueva legislatura?

–Con más ganas, me siento como más joven, más fuerte. También me siento querido y muy bien porque me gusta mi trabajo. Si no me gustara lo que hago no estaría tan satisfecho ni con ganas de seguir. Después de los años que llevo como alcalde soy un todoterreno. Además, se ha visto que el pueblo no quiere cambiar, quiere seguir el mismo rumbo. Todo el mundo está contento conmigo y con el Partido Popular, sino no habríamos salido después de tantos años.