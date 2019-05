–Torrox, como otros municipios del litoral, está dividido entre costa e interior, ¿hay equidad territorial?

–La costa es más moderna y próspera que el centro histórico que está más abandonado. Éste requiere de más inversión y por supuesto, de un plan de rehabilitación para ponerlo en valor como merece. La costa tiene más servicios, pero también es porque hay más inversión del capital privado. Cuando levantan una promoción se hacen cargo de los viales, acerados o zonas verdes. No obstante, el casco histórico no se cuida igual, con lo atractivo que es, podrían ser tan visitado por su belleza como el de Frigiliana - no se está mirando por sus calles ni se hacen las inversiones que deberían.

–¿Qué necesita Torrox?

–Infraestructuras deportivas de calidad para atraer a este tipo de turismo. Es una apuesta que desde hace años intentan los diferentes equipos de gobiernos y no se termina de llevar a cabo. Tenemos un clima y un turismo idóneo para que equipos de diferentes disciplinas nacionales e internacionales hagan aquí la pretemporada. A nivel empresarial, necesitamos un polígono industrial que no tenemos, llevamos años reivindicando un lugar en condiciones para ubicarnos. También deberíamos impulsar el turismo rural pero para eso hace falta, entre otras cosas, un plan de arreglo de carriles y promocionarlo. Además del casco histórico habrá que rehabilitar la antigua fábrica de Larios y que por fin acometieran el centro de interpretación. Hay que trabajar para que las playas estén bien todos los meses del año y la construcción del puerto deportivo es primordial.

–¿Cuáles son sus fortalezas?

"Aunque Torrox vive del turismo, su potencial económico está sobre todo en la agricultura”

–Precisamente eso, tener un interior y una costa envidiable. Lo que hay es que ponerlos en valor. A eso hay que sumar el clima, tenemos sol los 365 días del año y como dice el eslogan constatado por estudios es el mejor de Europa; y su gente que es muy hospitalaria.

–Pero, ¿puede apoyarse Torrox sólo en el turismo?

–No, y aunque vive del turismo, su potencial económico está en la agricultura. Yo diría que un 70 por ciento para ésta y un 30 para el turismo. Torrox siempre ha sido agrícola.

–¿Os hace falta más apoyo para el sector?

–Tenemos la mayor extensión de invernaderos de la provincia de Málaga. Nos hace falta un plan a través de la Junta de Andalucía para la renovación y modernización de estas instalaciones. De esta forma, además, sería atractivo para que los jóvenes viesen la agricultura como una salida laboral. También tenemos problemas para la expansión por la cota 140 del pantano. Haría falta que se bajara a 200 para poder poner en valor más explotaciones de subtropicales. Además de la Junta también necesitamos apoyo de la Unión Europea y debe ser el Ayuntamiento quien busque esas inversiones. Éstas deben de ir además destinadas a los autónomos porque las subvenciones siempre llegan a las grandes empresas y cooperativas, nunca llegan al pequeño agricultor con 45 ó 50 años que lo que quiere es modernizar su invernadero para que su hijo tenga un puesto de trabajo.

–¿Cuáles son las prioridades que debería tener el próximo gobierno?

–Para empezar, que ese gobierno tenga mayoría. Que hagan los pactos que quieran pero Torrox no puede estar ocho años más en minoría tras la elecciones municipales del domingo. Con respecto a las actuaciones, tienen que hacer una apuesta seria por el turismo, por la agricultura y hacer un polígono industrial. Torrox tiene muchos empresarios que demandan naves y tienen que irse a otros municipios porque no hay espacio.