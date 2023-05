Losada: "CS tiene que ser ese árbitro que condicione políticas y que no permita que haya un poder absoluto"

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha defendido que la formación naranja ha demostrado que es "útil" y ha incidido en que "es muy importante que estemos para que no se produzca un poder absoluto". "CS tiene que ser ese árbitro, ese control, que condicione las políticas y que no permita que haya un poder absoluto", que ha tachado de "malo y nocivo".

"Nosotros hemos demostrado estos cuatro años que somos muy sensatos y, sobre todo, muy responsables", ha destacado Losada, que ha dicho que "hemos demostrado que somos un partido en el que se puede confiar", esperando "volver a ganarme la confianza de los malagueños otros cuatro años para seguir llevando a cabo los proyectos que no ha dado tiempo a hacer".

La campaña del 28M finaliza en apenas un día y la candidata de CS se muestra "contenta", al tiempo que ha destacado que la de su formación es una campaña "distinta", "moderna, joven y pensando en el futuro". Ha asegurado también que las sensaciones son "buenas". "Cada vez que salgo a la calle me encuentro buenas respuestas, me encuentro caras de ánimo en el sentido de que continuemos, que somos necesarios... Normalmente siempre que salgo a la calle me vuelvo con las pilas cargadas".

Así, la Málaga que CS quiere es "una Málaga que aborde el problema de la vivienda; que abordemos la necesidad de hacer más VPO, y que aborde el nuevo reto que va a suponer la movilidad del futuro".

Sobre esto último, ha dicho que "el gran debate que creo que los ciudadanos se tienen que plantear es si quieren una Málaga con un megatúnel desde el Miramar hasta Vialia o prefieren una Málaga en la que el metro llegue hasta Campanillas y hasta El Palo". "Esa es la Málaga que estamos decidiendo", y también "que los ciudadanos piensen si quieren una Málaga con una torre del puerto que hipoteque ese horizonte de la bahía o quieren una Málaga en la que sigamos poniendo en valor nuestro verdadero patrimonio trimilenario".

Por ello, ha apostado por "seguir invirtiendo en lo que nos ha hecho únicos y genuinos, eso es nuestro estilo de vida", aludiendo a la Alcazaba, la coracha terrestre, entre otros.

También apuesta por una Málaga "pensando en las próximas generaciones, no una Málaga pensando en las próximas elecciones", ha dicho la candidata.

Proyectos

En cuanto a proyectos, Losada tiene claro que con la formación naranja en el Consistorio "no se va a hacer la torre del puerto". Esa postura discrepa con la que la formación tenía al inicio del mandato, y, al respecto, Losada ha explicado que "se me ha ido llenando la mochila de 'handicaps' para ese proyecto y se me ha ido vaciando de las cuestiones que podían estar a favor".

"Al final me he quedado sin argumentos a favor de ese proyecto y llegó un día en el que tuve que ser valiente y decirle a los ciudadanos que no podía seguir defendiéndolo porque yo había llegado al convencimiento de que no era un proyecto bueno para Málaga", ha explicado.

"Yo al principio, se lo dije a los malagueños, pensaba que era bueno y ahora ya creo que tiene más cosas malas que buenas, y lo digo, y lo defiendo, y no me importa decir que he cambiado de postura porque es la verdad", ha añadido. Es más, a su juicio, "es lo te tengo que hacer, evolucionar con la ciudad, ser valiente y decirlo".

En cuanto a los proyectos que sí llevaría a cabo, ha apostado por hacer en el Astoria "un edificio de bajo impacto visual que consiga visibilizar los restos arqueológicos". Infraestructuras deportivas; traer a la ciudad el WiZink Center y abordar "de una vez por todas" el proyecto del Guadalmedina, son otras iniciativas por las que apuesta Losada.